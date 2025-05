Como a inflação e a incerteza da economia global afetam os salários na Suíça

Os aumentos salariais agora podem ser convertidos em poder de compra extra. Keystone / Christian Beutler

Pela primeira vez em três anos, os trabalhadores suíços puderam comprar mais bens de consumo com seus aumentos salariais em 2024. Entre 2021 e 2023, a inflação tinha comido o aumento dos ganhos salariais.

4 minutos

No ano passado, os salários aumentaram em uma média de 1,8%, de acordo com o Escritório Federal de Estatísticas (FSO). Uma taxa de inflação de 1,1% significou que os funcionários tiveram um aumento efetivo de 0,7% no poder de compra.

A inflação atingiu o pico de 2,8% em 2022, causada tanto por congestionamentos logísticos após a pandemia de Covid-19 quanto pelo custo mais alto da energia após a eclosão da guerra na Ucrânia.

Conteúdo externo

Quais setores tiveram o maior aumento salarial?

Os acordos de negociação coletiva entre sindicatos e empregadores determinaram que cerca de 613.000 trabalhadores recebessem um aumento salarial médio de 1,7% em 2024 – índice um pouco abaixo da média geral de 1,8%.

+ Sindicatos e os empregadores têm expectativas salariais muito diferentes

Mas as porcentagens variaram entre os diferentes setores industriais. As diferenças nos aumentos acontecem porque trabalhadores do setor de manufatura, receberam aumentos diferentes, dependendo do tipo de produto que estava sendo fabricado.

Os funcionários que produzem produtos de borracha e plástico tiveram um aumento salarial de 4,9%, enquanto os funcionários do setor de produtos de metal receberam um crescimento de apenas 0,8% nos salários nominais.

De acordo com o FSO, os trabalhadores das áreas de saúde, cuidados residenciais e serviços sociais tiveram um aumento de 3,0%, serviços postais também (+3,0%), enquanto seguros e administração pública receberam mais 2,5%, formando o grupo dos sortudos que mais ganharam nas rodadas salariais do ano passado.

+ Salários na Suíça: altos, estáveis mas muitas vezes insuficientes

No outro extremo da escala, os funcionários do setor editorial, audiovisual e de telecomunicações tiveram um crescimento salarial médio de apenas 0,4%.

Conteúdo externo

Qual é a perspectiva para 2025?

O sindicato Unia diz que os acordos de negociação coletiva devem render aos trabalhadores aumentos salariais entre 1,7% e 2% este ano.

No entanto, o Travail Suisse lamentou os resultados “mistos” da rodada de negociação salarial de 2025 e reclamou que “os salários reais estão no mesmo nível de 2015”, levando-se em conta a inflação.

Uma pesquisa do banco UBS com 345 empresas, publicada em novembro, prevê um aumento salarial médio de 1,4% este ano, o que fará com que a inflação elimine metade desses ganhos. As pessoas que vivem na Suíça, onde o custo de vida já é muito alto, estão enfrentando agora um rápido aumento nos custos de saúde.

Além disso, há a incerteza criada pelas ameaças de tarifas dos Estados Unidos, que podem aumentar os preços de determinados produtos em algumas regiões. Uma guerra tarifária global poderia desacelerar o comércio internacional, resultando em uma possível queda nos preços ao consumidor, acompanhada de cortes de empregos.

Os resultados da estratégia tarifária dos EUA não podem ser facilmente previstos em meio a anúncios de políticas em constante mudança.

“As perspectivas econômicas para a Suíça tornaram-se consideravelmente mais incertas”, disse o Banco Nacional Suíço em março, ao prever uma taxa média de inflação de 0,4% para este ano. “Contra o pano de fundo do aumento do comércio e das incertezas geopolíticas em todo o mundo, os acontecimentos no exterior continuam a representar o principal risco.”

Edição:Veronica DeVore/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)