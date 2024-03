Suíça pretende reduzir exigência de idiomas para professores

Em março, a Faculdade de Formação de Professores de Berna lançou um curso com o objetivo de preparar pessoas para a sala de aula em apenas seis meses.

A iniciativa surgiu após a eclosão da guerra na Ucrânia, dada a presença de várias professoras entre os refugiados. Yves Brechbühler, porta-voz do Departamento de Educação de Berna, destaca as vantagens de indivíduos com qualificações de ensino estrangeiras, observando: “Essas pessoas já fizeram uma formação de professores. Por meio desse programa de Certificado de Estudos Avançados (CAS), elas podem adquirir habilidades essenciais para dar suporte às escolas”. Atualmente, o curso oferece 16 vagas de capacitação, embora a demanda supere a disponibilidade, com cerca de cem pessoas interessadas inscritas.

Mostrar mais Escolas suíças enfrentam escassez de professores Este conteúdo foi publicado em As escolas suíças no exterior estão enfrentando tempos difíceis. Entrevista com Barbara Sulzer-Smith. ler mais Escolas suíças enfrentam escassez de professores

Nível B2 basta

Para se qualificar para a admissão no curso, as candidatas e candidatos devem possuir um diploma de idioma alemão no nível B2, indicando sua capacidade de participar de conversas espontâneas sobre vários tópicos. Durante todo o programa de capacitação, espera-se que o pessoal aprimore sua proficiência no idioma alemão, de acordo com Brechbühler.

Mostrar mais Carência de professores obriga escolas a contratar leigos Este conteúdo foi publicado em A Suíça enfrenta uma forte demanda de professores escolares. Alguns cantões tentam novas soluções: empregando profissionais sem formação pedagógica. ler mais Carência de professores obriga escolas a contratar leigos

No entanto, ele enfatiza que as habilidades e os métodos didáticos são igualmente cruciais e devem ser adaptados ao sistema escolar suíço. “Porque os conjuntos de habilidades variam de acordo com o histórico do indivíduo”, explica Brechbühler. O CAS tem o objetivo de superar essas disparidades. É importante observar que a conclusão do CAS não leva automaticamente ao reconhecimento oficial de seu diploma estrangeiro na Suíça. No entanto, isso aumenta suas chances de conseguir emprego.

Sistema escolar contra

Thomas Minder, presidente da Associação de Diretores de Escolas da Suíça, em geral, aprova a medida no cantão de Berna. Ele acredita que é importante apresentar aos professores estrangeiros a cultura das escolas suíças.

No entanto, ele está preocupado com as exigências do idioma: “Se você pensar nas exigências impostas aos professores de origem suíça que ensinam inglês, por exemplo, então isso deveria ser pelo menos comparável. Afinal de contas, é importante que os professores conheçam o idioma das crianças o suficiente para poderem se comunicar.”

Ele considera o nível de idioma B2 como o limite de entrada para o curso um pouco baixo – para ele, o nível de idioma deveria ser mais alto para os professores.

Centenas de pessoas

A rede “Education for All – Now” (Educação para todos – agora) já havia solicitado uma melhor utilização de professores com qualificações estrangeiras em uma carta endereçada aos cantões, os pequenos estados suíços, e à Conferência dos Secretários Cantonais de Educação no verão passado.

Mostrar mais Suíça deve enfrentar falta de professores na próxima década Este conteúdo foi publicado em Durante a próxima década, a Suíça espera um déficit de dezenas de milhares de professores, tanto no ensino fundamental quanto no secundário. ler mais Suíça deve enfrentar falta de professores na próxima década

De acordo com Johannes Gruber, da “Education for All – Now”, não há números concretos disponíveis sobre o número de pessoas com qualificações estrangeiras na Suíça. Ele estima que pode haver algumas centenas de candidatos aptos. No entanto, a demanda significativa pelo programa CAS em Berna ressalta o potencial existente. Infelizmente, atualmente não há medidas suficientes para apoiar adequadamente essas pessoas.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

