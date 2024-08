Salários continuam estáveis, exceto na hotelaria e tecnologias da informação

Keystone/Gaetan Bally

O crescimento real dos salários continua estável na maioria dos setores, já que as empresas continuam a alinhar suas projeções salariais com as da inflação.

2 minutos

As empresas suíças dificilmente estão inclinadas a fazer concessões no período que antecede as negociações salariais do próximo ano. As cerca de 4.500 empresas que participaram da pesquisa trimestral realizada pelo Centro de Pesquisas Econômicas (KOF), sediado em Zurique, esperam aumentos salariais médios de 1,6%, o que está em linha com suas expectativas de inflação para os próximos 12 meses.

Esses números confirmam os de uma pesquisa anterior do KOF com as mesmas empresas, que em maio previu uma inflação de 1,6% em doze meses e aumentos salariais da mesma magnitude em 2025. Em janeiro, as associações de empregadores ainda estavam considerando aumentar os salários em 1,8%.

Por sua vez, a KOF reitera sua previsão de inflação de 1,0% para o próximo ano, o que deixaria os funcionários com um aumento salarial de 0,6%.

Com uma escassez crônica de pessoal, espera-se que o setor de hotelaria e alimentação lidere o caminho em termos de aumentos salariais, com expectativas médias de cerca de 2,7%. Os serviços intensivos em conhecimento, como os de informação e comunicação (1,8%), também devem estar entre os mais generosos com seus funcionários.

O comércio varejista (1,1%), o comércio atacadista (1,2%), a fabricação de equipamentos elétricos (também 1,2%) e a engenharia mecânica (1,3%), por outro lado, preferem permanecer cautelosos, apesar de uma leve recuperação da economia europeia. É provável que os funcionários do setor de serviços sociais e de saúde (1,3%) também vejam seus salários reais se contraírem.

Adaptação: Alexander Thoele

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática como o DeepLLink externo. A publicação de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para se dedicar à produção de artigos de fundo. Clique aqui para saber mais sobre como trabalhamos. Nesta página informamos sobre o uso das tecnologia de inteligência artificial. E clique aqui para nos enviar seu comentário, crítica ou sugestão.

