The Swiss voice in the world since 1935

Tribunal Constitucional do Peru blinda presidente Boluarte de investigações

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Uma decisão do Tribunal Constitucional (TC) do Peru blindou a presidente Dina Boluarte perante as múltiplas investigações enfrentadas por ela no Ministério Público, incluindo o escândalo ‘rolexgate’ por relógios de luxo que não declarou entre seus bens, segundo uma decisão divulgada nesta terça-feira (19).

A decisão ordena restabelecer a imunidade presidencial durante o exercício do cargo e representa uma vitória para a presidente, uma das mais impopulares, segundo pesquisas.

De acordo com o tribunal, as investigações ficarão “suspensas e continuarão com seu trâmite ao concluir o exercício do cargo presidencial” após 28 de julho de 2026, quando Boluarte conclui o atual mandato.

A sentença, que será aplicada a partir de agora para os presidentes, foi publicada pelo TC em seu site.

Os presidentes podiam ser investigados penalmente, mas só poderiam ser submetidos a um eventual julgamento ao término de seu mandato.

Boluarte, de 63 anos, apresentou em abril uma ação no TC contra o Judiciário e o Ministério Público, para suspender as investigações contra ela.

Sua defesa apresentou o recurso após a busca em sua residência e no gabinete presidencial no âmbito da investigação pelo escândalo que eclodiu quando a presidente apareceu com relógios e joias de luxo que não declarou em sua lista de bens.

Segundo o Ministério Público, as joias fariam parte de um suborno em troca de favores políticos.

Ela também estava sendo investigada pela morte de 50 pessoas durante a repressão aos protestos quando assumiu o poder em dezembro de 2022, substituindo Pedro Castillo, que foi destituído e preso por sua tentativa fracassada de dissolver o Congresso.

Além disso, ela tinha um processo aberto por suposto abandono do cargo quando realizou uma cirurgia no nariz sem notificar o Congresso, como determina a lei.

Boluarte se declarou inocente em todos os casos.

“Esta decisão será útil para a democracia, não há impunidade. O mandato termina e ela será investigada após uma denúncia constitucional prévia”, declarou o advogado presidencial Joseph Campos à rádio RPP.

ljc/vel/nn/lm/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
12 Curtidas
12 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
2 Curtidas
3 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
57 Curtidas
64 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR