The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Tribunal dos EUA revoga ordem de libertação de um ativista pró-palestino

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos anulou uma decisão que havia levado à libertação de Mahmoud Khalil, um destacado líder dos protestos estudantis pró-Palestina no país, segundo documentos judiciais apresentados nesta quinta-feira (15), o que abre a possibilidade de que ele seja novamente preso.

Khalil, nascido na Síria, filho de pais palestinos e residente legal permanente nos Estados Unidos, foi detido em março de 2025 por supostamente representar uma ameaça aos interesses da política externa americana.

Ex-aluno da Universidade de Columbia e um dos dirigentes mais visíveis dos protestos pró-Palestina em campi universitários de todo o país, ele foi libertado em junho, mas continuou enfrentando ameaças de deportação por parte das autoridades federais.

O juiz federal de Nova Jersey, Michael Farbiarz, havia decidido que a detenção de Khalil era ilegal.

Mas a decisão desta quinta-feira do tribunal de apelações com sede na Filadélfia indicou que Farbiarz não tinha competência para julgar o caso e que ele deveria ter sido resolvido por um tribunal de imigração.

“A decisão de hoje é profundamente decepcionante”, declarou Khalil em um comunicado. “Pode ser que a porta tenha sido aberta para uma possível nova detenção mais adiante, mas isso não fechou nosso compromisso com a Palestina nem com a justiça e a responsabilização.”

A decisão, que pode ser objeto de recurso, não entra em vigor imediatamente, o que significa que Khalil permanecerá em liberdade por enquanto. Khalil é casado com uma cidadã dos Estados Unidos e é pai de um filho nascido no país.

Em setembro, uma juíza de imigração na Louisiana ordenou que Khalil fosse deportado para a Argélia ou para a Síria por irregularidades em seu pedido de autorização de residência permanente nos Estados Unidos. Os advogados de Khalil prometeram recorrer dessa decisão.

gw/acb/ad/nn/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR