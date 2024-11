Trump deve escolher senador Marco Rubio para secretário de Estado, dizem fontes

4 minutos

Por Gram Slattery e Steve Holland

WEST PALM BEACH, Estados Unidos (Reuters) – Donald Trump deve escolher o senador norte-americano Marco Rubio para ser seu secretário de Estado, disseram fontes na segunda-feira, colocando o político nascido na Flórida no caminho para ser o primeiro latino a atuar como principal diplomata dos Estados Unidos quando o presidente eleito republicano assumir o cargo em janeiro.

Rubio era seguramente a opção mais agressiva na lista de Trump para secretário de Estado e, nos últimos anos, ele defendeu uma política externa forte em relação aos inimigos geopolíticos dos Estados Unidos, incluindo China, Irã e Cuba.

Ele suavizou algumas de suas posições para se alinhar mais estreitamente com as opiniões de Trump. O presidente eleito acusa os presidentes anteriores dos EUA de levarem os Estados Unidos a guerras caras e fúteis e tem pressionado por uma política externa mais contida.

Embora Trump, famoso por ser inconstante, sempre possa mudar de ideia no último minuto, ele parecia ter decidido sua indicação na segunda-feira, de acordo com as fontes, que pediram anonimato para discutir conversas particulares.

Representantes de Trump e Rubio não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

O novo governo enfrentará um mundo mais volátil e perigoso do que era quando Trump assumiu o cargo em 2017, com guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e a China se alinhando mais estreitamente com inimigos dos EUA Rússia e Irã.

A crise da Ucrânia estará no topo da agenda de Rubio.

Rubio, de 53 anos, disse em entrevistas recentes que a Ucrânia precisa buscar um acordo negociado com a Rússia em vez de se concentrar em recuperar todo o território que a Rússia tomou na última década. Ele também foi um dos 15 senadores republicanos a votar contra um pacote de ajuda militar de 95 bilhões de dólares para a Ucrânia, aprovado em abril.

Embora Rubio esteja longe de ser a opção mais isolacionista, sua provável escolha, no entanto, destaca uma ampla mudança nas visões da política externa republicana sob Trump.

Antes o partido dos defensores de intervenção militar e uma política externa poderosa, a maioria dos aliados de Trump agora prega moderação, principalmente na Europa, onde muitos republicanos reclamam que os aliados dos EUA não estão pagando sua parte justa na defesa.

“Não estou do lado da Rússia – mas, infelizmente, a realidade é que a guerra na Ucrânia terminará com um acordo negociado”, disse Rubio à NBC em setembro.

A escolha de Rubio tem importância nacional e internacional.

Trump derrotou a vice-presidente democrata Kamala Harris na eleição de 5 de novembro, em parte por ter conquistado um grande número de latinos, que votaram majoritariamente nos democratas em ciclos eleitorais anteriores, mas que se tornaram um grupo demográfico cada vez mais diversificado em um sentido político, com um número cada vez maior de latinos votando nos republicanos.

Ao escolher Rubio para uma função política importante, Trump pode ajudar a consolidar os ganhos eleitorais entre os latinos e deixar claro que eles têm um lugar nos níveis mais altos de sua administração.

Se confirmado, Rubio provavelmente dará uma importância muito maior à América Latina do que qualquer outro secretário de Estado anterior, disse Mauricio Claver-Carone, aliado de Rubio, ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e ex-assessor do Conselho de Segurança Nacional para a América Latina no primeiro governo Trump.

“Este é o momento em que a América Latina estará mais presente no mapa na história de qualquer Presidência dos EUA. É histórico. Não há outra maneira de dizer isso”, afirmou Claver-Carone.

(Reportagem de Gram Slattery em West Palm Beach, Flórida, e Steve Holland em Washington)