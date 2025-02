Trump oferece à Índia caças de última geração e quer equilibrar balança comercial

O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propôs nesta quinta-feira (13) vender aviões de combate de última geração para a Índia, durante reunião com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, com quem acordou negociar para equilibrar a balança comercial.

Modi, o quarto líder mundial a visitar a Casa Branca desde o retorno de Trump ao poder em 20 de janeiro, descreveu o republicano como um amigo.

O magnata reconhece que possui um “vínculo especial” com Modi e a Índia e, em uma demonstração de humildade pouco característica, mas irônica, elogiou Modi como um “negociador muito mais duro” do que ele.

Os sucessivos governos dos Estados Unidos têm visto a Índia como um aliado-chave com interesses afins diante de uma China em ascensão.

Nesta quinta, Trump anunciou que seu governo está “assentando o caminho para proporcionar à Índia os caças furtivos F-35”.

“A partir deste ano, vamos aumentar as vendas militares para a Índia em muitos bilhões de dólares,” disse Trump em coletiva de imprensa conjunta com Modi.

Trump, que havia se queixado antes das tarifas indianas, coincidiu com Modi em que os dois países trabalhariam juntos em um acordo comercial.

“Para garantir a segurança energética da Índia, vamos nos concentrar no comércio de petróleo e gás”, detalhou Modi, que espera alcançar “muito em breve” um “acordo comercial mutuamente benéfico”.

À reunião de Trump com Modi se uniu o magnata de SpaceX e Tesla, Elon Musk, a quem o republicano encomendou uma reforma da administração americana e cortes nos gastos federais.

Musk também manteve uma reunião particular com Modi na manhã desta quinta, um encontro que gerou questionamentos sobre se o homem mais rico do mundo o fez na qualidade de membro do governo americano ou de empresário.

O primeiro-ministro indiano publicou fotos de um aperto de mãos entre ambos, com várias crianças do lado de Musk e funcionários indianos do outro.

Modi declarou mais tarde que conhece Musk desde antes de se tornar primeiro-ministro.

– Tarifas –

Trump havia advertido anteriormente o dirigente da nação mais populosa do mundo sobre possíveis tarifas aduaneiras.

A reunião aconteceu horas depois de o presidente de 78 anos anunciar “tarifas recíprocas” para todos os países, incluindo a Índia. Ele as considera necessárias para contra-atacar o déficit comercial dos Estados Unidos.

“Tradicionalmente, a Índia é o país que tem as tarifas aduaneiras mais elevadas”, lamentou o bilionário republicano antes da reunião. “Falaremos disso.”

Segundo funcionários americanos, houve “sinais preliminares” da Índia para melhorar as coisas, mas ainda há “muito trabalho a fazer”.

Antes da viagem, Modi fez concessões reduzindo as tarifas sobre motocicletas de alto padrão, o que beneficia a Harley-Davidson.

Também aceitou receber um voo militar americano que transportava 100 imigrantes algemados na semana passada como parte da campanha antimigratória de Trump, além de prometer “forte repressão” contra a migração irregular.

Trump e Modi têm muito em comum. Ambos fazem campanha com promessas de priorizar as comunidades majoritárias sobre as minoritárias e mostram-se implacáveis com a oposição.

