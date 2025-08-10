The Swiss voice in the world since 1935

Trump pede para pessoas sem-teto irem para ‘longe’ de Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu, neste domingo (10), às pessoas em situação de rua que deixassem Washington “imediatamente”, garantindo que o governo lhes ofereceria abrigo “longe” da capital.

Trump planeja realizar uma coletiva de imprensa na segunda-feira para apresentar seu plano para tornar a cidade “mais segura e bonita do que nunca”.

“As pessoas sem-teto devem sair, IMEDIATAMENTE. Nós lhes daremos abrigo, mas LONGE da capital”, escreveu ele em sua plataforma Truth Social.

Dirigindo-se aos “criminosos”, ele alertou em seguida: “Vocês não precisam ir embora. Nós vamos colocá-los na prisão, onde pertencem”.

De acordo com o relatório anual do Departamento de Habitação, em 2024, Washington tinha mais de 5.600 pessoas em situação de rua, ocupando o 15º lugar entre as principais cidades dos Estados Unidos nesse aspecto.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, Trump ameaçou várias vezes colocar Washington, que possui um estatuto especial, sob controle federal.

