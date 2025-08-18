The Swiss voice in the world since 1935

Trump quer acabar com voto por correio nos EUA

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (18) que levará adiante o movimento para acabar com o voto por correio, retomando assim uma de suas principais obsessões após perder as eleições presidenciais de 2020, uma derrota que nunca admitiu.

“Vou liderar um movimento para eliminar o voto por correspondência e, já que estamos nisso, também as máquinas de votação altamente ‘imprecisas’, muito caras e controversas, que custam dez vezes mais do que o preciso e sofisticado papel com marca d’água, que é mais rápido e não deixa dúvidas (…) sobre quem GANHOU e quem PERDEU as eleições”, escreveu Trump em uma longa publicação em sua plataforma Truth Social.

O mandatário anunciou que assinará um decreto para “ajudar a levar a HONESTIDADE às eleições de meio de mandato”, as legislativas de novembro de 2026, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo do texto.

Trump nunca reconheceu sua derrota nas eleições presidenciais de 2020 contra Joe Biden (2021-2025) e denunciou, sem apresentar provas, fraude eleitoral generalizada, sobretudo no voto por correio, um método amplamente utilizado nos Estados Unidos.

No pleito de 2024, pouco mais de 30% das cédulas emitidas foram enviadas por correio.

Nesta segunda-feira, ele previu que seu desejo de suprimir o voto por correspondência seria contestado pelos democratas porque, segundo ele, estão “trapaceando em níveis nunca antes vistos”.

Nos EUA, a organização das eleições é de competência dos estados, enquanto o Congresso estabelece um marco. Mas Trump questiona essa ideia e, segundo ele, a autoridade do Estado federal prevalece sobre a dos estados.

rle/vla/db/mr/yr/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
54 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
9 Curtidas
10 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você seria político sem receber salário?

Na Suíça, muitos políticos trabalham sem salário fixo, até no Parlamento nacional. É o sistema de milícia: servir por convicção, não por dinheiro.

Participe da discussão
27 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR