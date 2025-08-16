The Swiss voice in the world since 1935

Trump renuncia a cessar-fogo na Ucrânia após cúpula com Putin

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
5 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou a favor de buscar um acordo de paz integral na Ucrânia em vez do cessar-fogo que vinha impulsionando, uma mudança anunciada horas depois de que a cúpula com seu par russo, Vladimir Putin, não trouxesse avanços claros.

Antes da reunião no Alasca, conseguir uma interrupção imediata das hostilidades havia sido uma demanda central de Trump e dos líderes europeus, incluindo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se reunirá na segunda-feira com o mandatário americano em Washington.

Essa mudança parece favorecer Putin, que há muito deseja negociar diretamente um acordo integral e definitivo. Kiev e seus aliados europeus, ao contrário, veem isso como uma forma de Moscou ganhar tempo para ampliar suas conquistas territoriais.

No entanto, essa via é “a melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia”, escreveu Trump em sua rede Truth Social. “Um simples acordo de cessar-fogo (…) muitas vezes não se sustenta”, afirmou, apesar de ter ameaçado Moscou com “consequências muito graves” se não cessasse as hostilidades.

“A triste realidade é que a Rússia não tem intenção de pôr fim a esta guerra em um futuro próximo”, declarou a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas.

De volta a Moscou, Putin disse que a cúpula com Trump havia sido “oportuna” e “muito útil”. “A conversa foi muito franca, substantiva e, em minha opinião, nos aproxima das decisões necessárias”, afirmou, segundo o Kremlin.

Em declarações à imprensa no Alasca, Putin advertiu a Ucrânia e os países europeus a não se envolverem em “intrigas de bastidores” que pudessem interromper o que chamou de “esse progresso emergente”.

– Zelensky volta à Casa Branca –

O foco diplomático está agora na visita de Zelensky a Washington.

A última visita do presidente ucraniano à Casa Branca, em fevereiro, terminou em uma extraordinária confrontação. Trump e o vice-presidente JD Vance repreenderam então publicamente Zelensky, acusando-o de não demonstrar gratidão suficiente pela ajuda dos Estados Unidos contra a invasão russa de fevereiro de 2022.

Zelensky disse no sábado que espera com expectativa o novo encontro com Trump.

Em entrevista à Fox News após sua reunião com Putin, Trump sugeriu que a responsabilidade agora recai sobre Zelensky para garantir um acordo de paz enquanto se trabalha em direção a uma eventual cúpula trilateral com Putin.

“Realmente depende do presidente Zelensky”, disse.

– Apoio ao plano territorial de Putin –

A cúpula do Alasca permitiu a Putin um retorno espetacular à cena diplomática, sem que fosse anunciado um próximo encontro tripartite com a participação de Zelensky, uma pausa nas hostilidades ou novas sanções contra a Rússia.

A reunião, que durou mais de três horas e foi “muito produtiva”, segundo Trump, despertou entusiasmo diplomático na Europa, a principal parte afetada, mas notavelmente ausente no Alasca.

No avião de volta a Washington, Trump falou primeiro com Zelensky e, posteriormente, se uniram à conversa o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; o presidente francês, Emmanuel Macron; o chanceler alemão, Friedrich Merz; o secretário-geral da Otan, Mark Rutte; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros líderes europeus.

Uma fonte diplomática disse à AFP que Trump apresentou uma proposta americana para conceder a Kiev uma garantia de segurança semelhante à do Artigo 5 da Otan, que prevê a defesa mútua entre seus membros em caso de ataque.

Segundo o New York Times, que cita dois funcionários europeus, Trump também expressou seu apoio a uma proposta de Putin para que Kiev ceda mais território sob seu controle em troca da paz.

Trump respalda a proposta russa de tomar o controle total de dois oblasts (regiões administrativas) ucranianos e congelar a linha de frente em outras que Moscou controla apenas parcialmente, assinalou à AFP uma fonte próxima ao caso.

– Videoconferência europeia –

Macron, Starmer e Merz convocaram uma videoconferência no domingo com os países da chamada “coalizão dos dispostos”, aliados de Kiev.

Em uma declaração anterior, saudaram o plano para uma cúpula Trump-Putin-Zelensky, mas acrescentaram que manteriam a pressão sobre a Rússia na ausência de um cessar-fogo.

“Continuaremos reforçando as sanções e as medidas econômicas específicas para enfraquecer a economia de guerra da Rússia até que se consiga uma paz justa e duradoura”, declararam.

Macron advertiu sobre a “propensão” da Rússia a descumprir seus próprios compromissos, enquanto Starmer afirmou que o caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem Zelensky.

O conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial continuou apesar da cúpula.

A Rússia anunciou neste sábado a tomada de duas localidades no leste da Ucrânia, enquanto Kiev afirmou ter repelido um avanço russo recente.

sct-bur/sst/ad/dg/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
54 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
8 Curtidas
9 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você seria político sem receber salário?

Na Suíça, muitos políticos trabalham sem salário fixo, até no Parlamento nacional. É o sistema de milícia: servir por convicção, não por dinheiro.

Participe da discussão
27 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR