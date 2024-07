Uruguai elimina Brasil nos pênaltis e avança para as semifinais da Copa América

4 minutos

PARADISE, EUA (Reuters) – O Uruguai venceu o Brasil por 4 x 2 na disputa de pênaltis no sábado, depois de ficar com 10 homens no empate por 0 x 0 no Estádio Allegiant, em Las Vegas, e enfrentará a Colômbia nas semifinais da Copa América.

Com Vinicius Jr. suspenso pelo Brasil e assistindo das arquibancadas, a equipe de Dorival Jr. teve dificuldades para criar oportunidades, apesar de ter uma vantagem no final do segundo tempo, quando Nahitan Nandez, do Uruguai, foi expulso.

Na disputa de pênaltis que se seguiu, Sergio Rochet defendeu o primeiro pênalti do Brasil cobrado por Éder Militão, enquanto Douglas Luiz acertou a trave para dar ao Uruguai a vantagem.

Embora o goleiro Alisson tenha defendido as cobranças de José Maria Giménez e Gabriel Martinelli para manter o Brasil vivo, Manuel Ugarte bateu o pênalti decisivo e o Uruguai continuou sua busca pelo 16º título consecutivo da Copa.

“Foi um jogo muito tenso, contra um adversário muito difícil, sofrendo nos últimos minutos com um homem a menos. Mas mostramos caráter apesar da nossa juventude”, disse Rochet.

“Para terminar com pênaltis e vencer, consegui defender um… A verdade é que é uma felicidade imensa que esse grupo merece, o país merece. Estamos muito empolgados, por isso vamos em busca de mais.”

Em um confronto contundente, com 41 faltas cometidas por ambas as equipes, os jogadores dos dois lados se envolveram em batalhas físicas em todo o campo.

Endrick foi alvo de confrontos brutais, com o Uruguai se recusando a lhe dar espaço para respirar.

Em uma ocasião, Raphinha agiu quando Endrick foi derrubado no chão por Ronald Araújo, e o capitão do Brasil revidou com um empurrão antes de o árbitro intervir e dar uma bronca nos dois jogadores, mantendo os cartões no bolso.

Mas a noite de Araújo terminou cedo, quando ele foi retirado com uma lesão após 30 minutos, e a partida ganhou vida de repente, momentos depois, quando Darwin Nuñez errou uma cabeçada à queima-roupa que passou por cima do gol.

Poucos segundos depois, Raphinha viu seu chute em um contra-ataque ser bloqueado pelo goleiro Rochet, a melhor chance do Brasil no primeiro tempo.

CARTÃO VERMELHO

Com o Uruguai incapaz de encontrar o caminho para o gol, o técnico Marcelo Bielsa fez três substituições aos 20 minutos do segundo tempo, mas seus planos foram abalados quando Nández recebeu o cartão vermelho por uma entrada dura em Rodrygo.

Nández tentou tirar a bola do brasileiro com um carrinho, mas acabou pegando o tornozelo, mas o atacante do Real Madrid não sofreu nenhuma lesão grave e pôde continuar jogando.

Inicialmente, ele recebeu um cartão amarelo, mas o árbitro o transformou em cartão vermelho após uma revisão do VAR.

O Uruguai deu mais chutes a gol, mas foi o Brasil que acertou mais no alvo.

No entanto, o Brasil não conseguiu marcar contra 10 homens, já que o Uruguai se fechou nos últimos 20 minutos, optando por tentar a sorte na disputa de pênaltis, já que não há prorrogação na Copa América, exceto na final.

Para o Brasil, é a segunda eliminação consecutiva nas quartas de final nos pênaltis em um grande torneio, após a derrota para a Croácia na Copa do Mundo de 2022.

“Queremos colocar o Brasil no topo, vamos continuar trabalhando e nos preparando para a Copa do Mundo (eliminatórias)”, disse Endrick.

“Sabemos que este é um momento difícil, mas esperamos contar com o apoio de todos os brasileiros.”

O Uruguai enfrentará a Colômbia na semifinal de quarta-feira em Charlotte, Carolina do Norte, depois de ter goleado o Panamá por 5 x 0 no sábado.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)