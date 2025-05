Vários feridos em atropelamento durante desfile de campeão do Liverpool

Um homem de 53 anos foi detido nesta segunda-feira (26) depois que um carro atropelou a multidão durante o desfile pela vitória do Liverpool FC no Campeonato Inglês de futebol, deixando vários feridos, informou a polícia.

Um jornalista da AFP viu ao menos quatro pessoas sendo retiradas em macas nesta cidade do norte da Inglaterra.

A polícia foi acionada pouco depois das 18h00 (14h00 de Brasília), “após relatos de uma colisão entre um automóvel e vários pedestres” no centro da cidade. Um homem foi preso, segundo a polícia.

O Liverpool FC havia organizado um desfile com a participação de centenas de pessoas para celebrar a conquista do Campeonato Inglês, após a disputa da 38ª e última rodada da competição no domingo.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou sua consternação após o atropelamento.

“As cenas em Liverpool são horríveis — meus pensamentos estão com os feridos ou afetados”, escreveu ele no X, agradecendo aos serviços de emergência pela rápida resposta.

Uma testemunha citada pela agência britânica PA disse ter “visto pessoas caídas no chão, pessoas inconscientes”.

“Foi horrível”, contou essa testemunha, Harry Rashid, de 48 anos, que assistia ao desfile com as duas filhas e a esposa.

Rashid viu o carro, que estava “extremamente rápido”, atropelar a multidão.

Fotos tiradas após o acidente mostram faixas policiais ao longo da estrada, com várias ambulâncias e um caminhão de bombeiros também presentes no local.

– “Em estado de choque” –

Outra testemunha afirmou ao canal Sky News, em declarações reproduzidas pela agência PA, que “foi muito barulhento, as pessoas estavam desesperadas”.

“As pessoas começaram a correr atrás do motorista e tentaram quebrar o carro. A polícia fez o possível para bloqueá-los e afastar as pessoas”, acrescentou.

Rinaldi explicou que “as pessoas conseguiram parar o carro, estavam batendo no vidro e tentando falar com o motorista”.

“As pessoas estavam muito revoltadas e em estado de choque, e então a polícia interveio”, relatou.

A polícia fez um apelo à calma e informou que o homem preso é “um homem branco britânico de 53 anos, da região de Liverpool”.

“Estão sendo conduzidas investigações extensas para estabelecer as circunstâncias que levaram ao atropelamento”, acrescentou um porta-voz da polícia.

Um porta-voz do serviço de ambulâncias North West Ambulance Service (NWAS) declarou que sua equipe estava “avaliando a situação e trabalhando com outros integrantes dos serviços de emergência”.

“Nossa prioridade é garantir que as pessoas recebam o atendimento médico de que precisam o mais rápido possível”, afirmou.

Os jogadores egípcio Mohamed Salah e holandês Virgil van Dijk, destaques do Liverpool FC, lideraram as comemorações ao lado dos demais atletas do clube em um desfile em ônibus aberto, que passou pouco antes do atropelamento.

Nuvens de fumaça vermelha de sinalizadores acompanharam o trajeto festivo dos jogadores, que levaram quatro horas para percorrer os 16 quilômetros do percurso.

O Liverpool conquistou seu vigésimo título da liga inglesa há quase um mês, quando ainda restavam quatro rodadas a serem disputadas.

No entanto, o troféu foi entregue no domingo, após a última rodada, na qual o Liverpool empatou por 1 a 1 em seu estádio, Anfield, contra o Crystal Palace.

A história do futebol em Liverpool tem sido marcada por tragédias.

Em 1985, 39 torcedores, em sua maioria italianos, morreram quando um muro desabou em meio a confrontos entre torcedores do Liverpool e da Juventus no estádio Heysel, em Bruxelas.

Em 1989, 97 torcedores do Liverpool morreram esmagados em um estádio durante uma partida em Sheffield.

