Brasil apresenta plano aos setores afetados por tarifaço
Sob tarifas de até 50% impostas por Trump, Lula anuncia pacote de R$ 30 bilhões para apoiar empresas e preservar empregos. Esta e outras notícias foram os destaques na imprensa helvética nesta semana.
De 9 a 15 de agosto de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.
Amazônia perde mais área que Espanha em 40 anos
O portal nau.ch publicou um artigo sobre um tema que costuma ter destaque na imprensa suíça: o desmatamento das florestas brasileiras.
Segundo dados da rede MapBiomas, o Brasil perdeu, desde 1985, cerca de 52 milhões de hectares de áreas naturais na Amazônia – mais do que o território da Espanha – e 111,7 milhões de hectares em todo o país, o equivalente a mais de três vezes a área da Alemanha. O estudo mostra que 40% de toda a conversão de áreas naturais para agricultura, mineração, cidades e infraestrutura ocorreu apenas nas últimas quatro décadas.
O período mais crítico foi entre 1995 e 2004, mas a destruição voltou a acelerar na última década devido à degradação ambiental, mudanças climáticas e expansão agrícola. Hoje, a proporção de áreas naturais no Brasil caiu de 80% (1985) para 65% (2024). O relatório também destaca que 2024 foi o ano mais seco no Pantanal desde 1985, favorecendo incêndios, e que o Cerrado perdeu 28% da vegetação natural no mesmo período.
O presidente Lula prometeu desmatamento zero até 2030, e o tema estará no centro da COP30, que acontecerá em novembro, em Belém, na Amazônia.
Fonte: nau.ch, 14.08.2025Link externo (em alemão)
Brasil lança bilhões em ajuda contra tarifas dos EUA
O portal cash.ch e o jornal Handelszeitung, especializados em economia, noticiaram que o governo brasileiro anunciou um pacote bilionário de apoio a empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O plano inclui uma linha de crédito de 30 bilhões de reais (cerca de 4,7 bilhões de euros) condicionada à preservação de empregos, créditos à exportação e adiamento do pagamento de impostos para os setores mais prejudicados. A medida, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como lei provisória, precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias.
Lula afirmou que o Brasil não adotará retaliações imediatas para não agravar as relações comerciais e buscará diversificar mercados de exportação, negociando com países como Índia, China e Rússia. Já a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou a situação como uma “verdadeira chantagem”, afirmando que ela foi provocada por quem tentou abolir o estado democrático de direito e agora enfrenta a Justiça.
O pano de fundo da medida é político: o presidente norte-americano Donald Trump impôs tarifas de 50% sobre têxteis, maquinário, alimentos e produtos químicos do Brasil. Segundo Washington, parte da justificativa está ligada ao processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de envolvimento em uma tentativa de golpe após a derrota eleitoral em 2022 e atualmente em prisão domiciliar.
Fonte: cash.chLink externo e handelszeitung.chLink externo, 14.08.2025 (em alemão)
8 mil vítimas dos incêndios na Espanha e em Portugal
O portal do jornal Blick, o de maior circulação na Suíça, publicou em francês uma reportagem sobre a grave situação dos incêndios florestais na Península Ibérica, que continuam a destruir centenas de hectares e já causaram mortes e feridos.
Na Espanha, as regiões mais afetadas são Castilla y León e Galícia, onde milhares de pessoas foram evacuadas, serviços de trem de alta velocidade foram interrompidos e bombeiros enfrentam dificuldade para conter as chamas devido ao calor extremo e ventos fortes.
Em Castilla y León, sete pessoas estão hospitalizadas, quatro em estado grave, incluindo um homem com queimaduras em 85% do corpo. A região também registrou a morte de um voluntário de 35 anos que combatia o fogo. Na Galícia, mais de 11.500 hectares já foram destruídos, e autoridades afirmam que 30 incêndios chegam a ser extintos diariamente, mas novos focos surgem continuamente.
No vizinho Portugal, 2.100 bombeiros e cerca de vinte aeronaves combatem grandes incêndios no norte e centro do país. Ventos fortes e altas temperaturas têm provocado novos focos, como em Trancoso e Arganil, onde aldeias inteiras foram evacuadas. O governo português prorrogou até sexta-feira as medidas de prevenção contra incêndios, contando inclusive com aeronaves emprestadas de Marrocos após falhas em sua frota.
Fonte: blick.ch, 13.08.2025Link externo (em francês)
Jéssica Teixeira: “Meu corpo é minha arma”
O portal Tsüri, de Zurique, publicou uma entrevista com a diretora brasileira Jéssica Teixeira, que leva ao Theater Spektakel a peça “Monga”, vencedora do mais prestigiado prêmio de teatro do Brasil. A obra, apresentada como um “espaço seguro” para cantar, dançar e beber cachaça, reflete sobre como a sociedade lida com corpos considerados diferentes, inspirando-se na história de Julia Pastrana, artista mexicana do século XIX exibida em freak shows por causa de uma condição genética. Teixeira conta que o trabalho também nasce de questionamentos pessoais sobre a percepção do seu corpo no meio artístico.
Na entrevista, a artista fala sobre nudez no palco – ela inicia a peça usando apenas uma máscara de gorila – e explica que se sente confortável e poderosa em seu corpo, enquanto o público, vestido, muitas vezes reage com desconforto. Segundo Teixeira, tanto no Brasil quanto em outros lugares, o medo do corpo nu está ligado à vulnerabilidade, algo que as pessoas tendem a evitar. Para ela, o corpo pode ser uma forma de resistência, e a arte pode questionar padrões sociais e culturais sobre o que é aceitável.
Teixeira também aborda o tema da acessibilidade no teatro, defendendo que não se trata apenas de incluir pessoas com deficiência na plateia, mas de criar um processo de troca que enriqueça a própria prática artística. Ela critica a baixa representatividade de artistas com deficiência nos palcos e sugere repensar a forma como percebemos os sentidos humanos. A diretora se diz animada para apresentar “Monga” em Zurique entre 28 e 30 de agosto e curiosa para conhecer mais sobre a cidade além do chocolate, do queijo e do lago.
Fonte: tsri.ch, 13.06.2025Link externo (em alemão)
Europa superaquecida combate incêndios
O jornal Le Matin, um dos mais importantes da Suíça francófona, publicou reportagem sobre a onda de calor extremo que atinge a Europa, causando incêndios devastadores e levando à evacuação de milhares de pessoas, sobretudo na Península Ibérica.
Na Espanha, dezenas de focos seguem ativos, com mortes registradas e destruição de áreas como o sítio de Las Médulas, patrimônio da UNESCO. O primeiro-ministro Pedro Sánchez alertou para o “risco extremo” de incêndios, mobilizando mil militares para auxiliar no combate.
Em Portugal, o cenário também é crítico, com o incêndio mais preocupante localizado em Trancoso. Além de centenas de bombeiros, moradores têm ajudado a proteger casas com mangueiras d’água. Na Grécia, o mecanismo europeu de combate a incêndios foi acionado, com focos perigosos na ilha de Zakynthos, no Peloponeso e em áreas industriais próximas a Patras.
A Itália, por sua vez, colocou onze grandes cidades em alerta vermelho por calor. A França enfrenta temperaturas recordes, com 14 departamentos em alerta vermelho e dois terços do território em alerta laranja. Especialistas apontam que a situação é agravada por um “domo de calor” persistente e pelas mudanças climáticas, que aumentam a frequência e a intensidade das ondas de calor.
A seca prolongada, especialmente no Mediterrâneo, cria condições ideais para a propagação de incêndios. O calor e a falta de chuvas também afetam o Reino Unido e os Bálcãs. Em Londres, foi emitido alerta de poluição do ar e, na Escócia, há risco “muito alto” de incêndios. Nos Bálcãs, Albânia, Montenegro e Croácia combatem múltiplos focos, mobilizando bombeiros e militares. A reportagem reforça que o fenômeno climático extremo está se tornando um desafio continental.
Fonte: lematin.ch, 12.08.2025Link externo (em francês)
Congresso afrouxa lei ambiental. Lula veta.
O jornal Neue Zürcher Zeitung (NZZ), o mais prestigioso da Suíça germanófona, publicou um artigo do correspondente Alexander Busch, que vive há muitos anos no Brasil, sobre a recente polêmica envolvendo a lei ambiental brasileira.
Segundo Busch, o Congresso aprovou, às pressas e em sessão noturna, mudanças que flexibilizam as regras de licenciamento ambiental — o que críticos, como a ex-diretora do Ibama Suely Araújo, classificam como o maior retrocesso em quatro décadas, com potencial para acelerar o desmatamento na Amazônia.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou parcialmente a lei, alterando 63 de seus 400 dispositivos, e enviou um novo projeto ao Congresso. A decisão foi influenciada pelo receio de enfrentar uma derrota política, já que mais de dois terços dos deputados apoiam o texto original. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, queria barrar integralmente a proposta, mas recuou.
Entre os pontos mais controversos estão a “autoautorização” para pequenas obras sem avaliação do Ibama ou da Funai, e a aprovação acelerada de uma lista de projetos prioritários — inclusive com riscos ambientais elevados — por uma comissão nomeada pelo governo. Lula também vetou dispositivos que transfeririam a estados e municípios o poder de definir atividades que necessitam de licenciamento, evitando competição por leis ambientais mais brandas.
O artigo destaca que a medida gerou críticas de organizações internacionais, como o WWF, e ocorre a poucos meses da COP 30, que será sediada no Brasil. Para Busch, Lula tenta equilibrar pressões internas e externas, ganhando tempo para evitar desgaste político e proteger sua imagem internacional antes do evento.
Fonte: nzz.ch, 11.06.2025Link externo (em alemão)
Ladrões de terras ficam impunes
O portal suíço Le Courrier publicou um artigo destacando um estudo do Imazon que revela a impunidade quase total dos grandes fazendeiros e pecuaristas que invadem terras públicas na Amazônia brasileira. A pesquisa analisou 526 decisões judiciais até maio de 2022 e concluiu que apenas 7% resultaram em condenações — a maioria dos casos foi arquivada, absolvida ou prescreveu. Falta de provas, lentidão processual e legislação defasada, com penas brandas, são apontadas como fatores centrais para essa ineficácia.
O estudo mostra que a “grilagem” — falsificação de títulos de propriedade — envolve frequentemente áreas imensas, chegando a mais de 50 mil hectares em alguns casos, e está associada a redes de corrupção com vínculos no Executivo e no Legislativo. Órgãos como o Incra carecem de recursos técnicos, o que prejudica investigações e facilita a atuação dos invasores, que raramente enfrentam a Justiça. Enquanto isso, crimes contra indígenas, quilombolas e trabalhadores sem-terra seguem sem punição.
O artigo também ressalta o contraste entre a impunidade dos grileiros e a criminalização dos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. Lideranças do MST afirmam que muitas dessas terras públicas deveriam ser retomadas pelo Estado e redistribuídas a famílias sem-terra. Para eles, ocupar áreas invadidas é uma forma de denunciar crimes e pressionar pela implementação da reforma agrária, que avança lentamente justamente por causa da grilagem.
Fonte: lecourrier.ch, 11.08.2025Link externo (em francês)
PIX, o Twint brasileiro que desafia os EUA
O portal da Rádio e Televisão da Suíça Francófona (RTS), com repercussão também em outros veículos suíços, destacou o sucesso do sistema de pagamento instantâneo PIX, criado pelo Banco Central do Brasil. Hoje, ele já supera cartões e dinheiro, respondendo por 76% das transações bancárias, graças à rapidez, ausência de taxas e facilidade de uso, inclusive para trabalhadores informais. Com movimentação de 410 bilhões de euros em abril de 2025, o PIX já forçou até o WhatsApp a abandonar seu projeto de pagamento no país.
O avanço dessa tecnologia irritou Washington, especialmente por ameaçar a posição de gigantes como Visa e Mastercard. O governo Trump abriu investigação contra o Brasil por “práticas desleais” e teme que a solução sirva de modelo para um sistema internacional público e gratuito, capaz de reduzir a influência dos EUA no sistema bancário global. O atrito aumentou após Trump impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, oficialmente como retaliação pelo processo contra Jair Bolsonaro.
Segundo analistas, a medida afeta setores como carne e café, mas não terá impacto sistêmico, já que apenas 12% das exportações brasileiras vão para os EUA — a China é hoje o principal parceiro comercial do país. O presidente Lula tem reforçado laços com a Ásia, com visitas à China, Japão e Vietnã, e prepara participação na cúpula da ASEAN na Malásia, num movimento para diversificar relações econômicas e reduzir a dependência do mercado norte-americano.
Fonte: rts.ch, 10.08.2025Link externo (em francês)
