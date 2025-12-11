Canto alpino suíço é patrimônio cultural imaterial da UNESCO
A tradição suíça do canto alpino foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pela UNESCO.
A decisão foi tomada em Nova Deli pelo Comitê Intergovernamental da UNESCO para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, conforme anunciado pela Secretaria Federal de Cultura.
Como “canção emblemática da Suíça”, o canto alpino abrange uma grande variedade de formas artísticas de expressão e está profundamente enraizado na população, acrescentou.
Mais de 12.000 cantores alpinos são membros de um dos 711 grupos da Associação Suíça de Canto Alpino.
Hector Herzig, secretário central da Associação de Canto Alpino, descreveu a inclusão no registro à agência Keystone-SDA como um “maravilhoso sinal de reconhecimento”.
“Isso reconhece a solidariedade, a paixão e a identidade cultural que moldaram o canto alpino na Suíça por gerações”.
Adaptação: Fernando Hirschy
