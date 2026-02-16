Cinco feridos em avalanche que descarrilhou trem suíço
Uma avalanche atingiu um trem regional na manhã desta segunda-feira no cantão do Valais, no sudoeste da Suíça, deixando cinco feridos e interrompendo a circulação ferroviária na região.
O descarrilhamento ocorreu por volta das 7h da manhã de segunda-feira no cantão de Valais, no sudoeste da Suíça, informou a polícia na plataforma de mídia social X.
Uma das cinco pessoas feridas teve que ser levada ao hospital em Sion, informou a polícia. “As outras quatro foram atendidas no local pelos serviços de emergência e não precisaram ser hospitalizadas.”
A operação envolveu duas ambulâncias, um helicóptero e oito socorristas de montanha. Dois trens de bombeiros e resgate também foram acionados.
A Companhia Ferroviária Federal Suíça informou em seu site que uma avalanche causou o acidente.
A linha RE1, que liga Berna a Brig, foi a mais afetada. A operadora da rota, BLS, informou à agência de notícias Keystone-SDA que o incidente ocorreu no túnel Stockgraben, entre Goppenstein e Hohtenn, além do túnel Lötschberg.
Interrupções no serviço
O trem afetado era um RegioExpress que partiu de Spiez às 6h12. De acordo com a BLS, havia 29 passageiros a bordo no momento do descarrilamento.
Os serviços ferroviários entre Goppenstein e Brig, no cantão do Valais, foram interrompidos até “pelo menos às 16h”. São esperados atrasos e cancelamentos de trens.
Novas nevascas e tempestades resultaram em uma grande quantidade de neve acumulada pelo vento no Valais. Avalanches podem ser facilmente provocadas ou ocorrer espontaneamente nessas condições, de acordo com o Instituto WSL para Pesquisa sobre Neve e Avalanches SLF.
Adaptação: Fernando Hirschy
