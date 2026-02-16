Avalancha descarrila un tren en Suiza

Por ahora se desconocen detalles del descarrilamiento de un tren en Goppenstein, en el Valais. Keystone-SDA

Una avalancha ha descarrilado un tren cerca de la localidad suiza de Goppenstein, en el cantón del Valais. La policía teme que varias personas hayan resultado heridas en el accidente.

El descarrilamiento se produjo hacia las 7 de la mañana de este lunes en el cantón del Valais, en el suroeste de Suiza, según informó la policía en la plataforma social X.

Los Ferrocarriles Federales Suizos (FFS) escribieron en su sitio web que una avalancha había provocado el accidente.

El tráfico ferroviario entre Goppenstein (a 1.200 metros de altitud) y Brig, en el cantón del Valais, ha sido interrumpido «al menos hasta las 16 h». Se prevén demoras y cancelaciones de trenes.

Goppenstein es una pequeña aldea del cantón del Valais, en el municipio de Ferden, situada en el valle del Lötschental, en el suroeste de Suiza. Es conocida sobre todo por su estación ferroviaria, ubicada en la entrada sur del túnel de Lötschberg, que conecta con Kandersteg.

Las operaciones de rescate están en curso y hasta ahora se desconocen mayors detalles.

Se proporcionará más información en cuanto esté disponible.

Adaptado por Patricia Islas

