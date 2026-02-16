Polizei vermutet Verletzte bei Zugentleisung in Goppenstein VS

Keystone-SDA

In Goppenstein im Kanton Wallis ist am Montagmorgen um circa 7 Uhr ein Zug entgleist. Die Kantonspolizei vermutet verletzte Personen, wie sie auf der Plattform X mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Einsatz laufe derzeit noch, hiess es weiter. Weitere Informationen würden folgen.

Auf ihrer Website schrieben die SBB am Montagmorgen, dass der Zugverkehr zwischen dem Ort im Oberwallis und Brig VS unterbrochen ist. Der Grund dafür sei eine Lawine. Die Einschränkung «dauert mindestens bis 16 Uhr», wie es weiter hiess. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.