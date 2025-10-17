COP30 no foco da Suíça: esperança, contradições e muito petróleo

Indígenas da Amazônia brasileira e ativistas da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) participam de um protesto em frente à sede da PRE-COP no Centro Internacional de Convenções em Brasília, Brasil, em 14 de outubro de 2025. EPA/Andre Borges

A COP30 ainda nem começou, mas já está dando o que falar….e não só no Brasil. Nesta edição, a imprensa suíça mergulhou de cabeça nos bastidores do encontro climático que vai transformar Belém no centro do mundo em novembro.

9 minutos

Alexander Thoele



Adapto artigos, produzo vídeos e coordeno o trabalho da equipe envolvida na produção de conteúdo em português. De ascendência alemã e brasileira, entrei para a SWI swissinfo.ch em 2002. Nascido no Rio de Janeiro, estudei jornalismo e ciência da computação em Brasília e Stuttgart.

E, enquanto o debate climático esquenta, a política portuguesa também ferve. A RTS, televisão pública da Suíça, destacou o avanço inédito da extrema direita no país. De florestas ameaçadas a eleições imprevisíveis, o noticiário europeu desta semana está cheio de temas que vão moldar o futuro, seja ambiental, político ou social. Vem entender como o Brasil e Portugal estão no centro dessas histórias que o mundo inteiro está acompanhando de perto.

Esperança apesar da devastação das florestas do mundo

O jornal Blick.ch, o de maior circulação na Suíça, publicou um artigo sobre a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém (Brasil): um tema que tem recebido ampla cobertura da imprensa suíça por se tratar de um encontro mundial decisivo.

O texto destaca que, segundo um relatório da Forest Declaration Assessment, a destruição das florestas continuou em 2024, com 8,1 milhões de hectares perdidos globalmente, metade do tamanho da Inglaterra. A agricultura segue como a principal causa do desmatamento (responsável por 85% das perdas), mas o setor de mineração também tem avançado, impulsionado pela demanda por minerais usados na transição energética.

A “crise silenciosa” das florestas tropicais preocupa especialistas: só em 2024, 6,7 milhões de hectares de florestas primárias desapareceram, especialmente na Bacia do Congo e na Indonésia, enquanto novos alertas surgem sobre Papua Nova Guiné, onde licenças controversas (FCA) ameaçam milhões de hectares de floresta.

O artigo ressalta que o mundo está longe da meta de eliminar o desmatamento até 2030, mas aponta expectativas positivas para a COP30, considerada “a COP das florestas e da implementação”. O Brasil deve propor a criação do Fundo de Financiamento das Florestas Tropicais (TFFF), que pretende mobilizar US$ 125 bilhões para recompensar países que preservam suas florestas.

Fonte: blick.ch, 14.10.2025Link externo (em francês)

Extrema direita de Portugal atinge novos patamares

O portal da RTS, canal público de televisão da Suíça, publicou um artigo sobre as eleições municipais em Portugal, destacando o avanço inédito da extrema direita no país. O texto informa que o partido Chega conquistou, pela primeira vez, duas prefeituras nas eleições de domingo, marcando um novo capítulo na política portuguesa. O partido venceu nos municípios de Entroncamento, no centro do país, e São Vicente, na ilha da Madeira.

O presidente do partido Chega, André Ventura, votando nas eleições autárquicas em Lisboa, Portugal, a 12 de outubro de 2025. EPA/JOSE SENA GOULAO

Fundado em 2019, o Chega atingiu um novo patamar político ao consolidar sua presença local, após ter se tornado, nas eleições legislativas de maio, a segunda maior força política de Portugal, com 18% dos votos. Seu líder, André Ventura, celebrou os resultados como “uma grande vitória”, afirmando que o partido está se transformando em uma força com “raízes municipais” e ampliando sua influência em todo o território nacional.

O artigo recorda que, nas eleições municipais anteriores, realizadas em 2021, o Chega havia obtido apenas 4,2% dos votos e nenhuma prefeitura, o que evidencia o crescimento acelerado da sigla em apenas três anos. Enquanto isso, os resultados nas principais cidades portuguesas, como Lisboa e Porto, permanecem indefinidos, uma vez que as pesquisas de boca de urna não conseguiram apontar vencedores claros.

Em Lisboa, a disputa é descrita como acirrada entre o atual prefeito de direita, Carlos Moedas, e a candidata socialista Alexandra Leitão. A campanha eleitoral na capital foi marcada por um grave acidente ocorrido em 3 de setembro, quando o descarrilamento de um funicular provocou 16 mortes, incluindo cinco portugueses e 11 estrangeiros, além de cerca de vinte feridos , um episódio que impactou fortemente o debate público durante o pleito.

No Porto, a segunda maior cidade do país, a situação também segue indefinida. O prefeito independente, apoiado pela direita, não concorreu à reeleição, e as pesquisas indicam um empate técnico entre o candidato governista Pedro Duarte, ligeiramente à frente, e o socialista Manuel Pizarro. A cobertura da RTS ressalta que o crescimento do Chega e a incerteza nas principais cidades refletem um momento de transformação política em Portugal, acompanhado com atenção pela imprensa europeia.

Fonte: rts.ch, 13.10.2025Link externo (em francês)

COP30 e o dilema brasileiro

O jornal Le Courrier, publicação francófona suíça, dedicou um extenso artigo à COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorrerá de 10 a 21 de novembro, em Belém (Brasil). O texto analisa as contradições da política ambiental do governo Lula, que promete liderar uma “transição justa e equitativa”, mas simultaneamente avança em projetos que favorecem os mercados financeiros e as indústrias de combustíveis fósseis. A reportagem, assinada por Gabriella Lima, questiona se o Brasil busca proteger a Amazônia ou monetizá-la, destacando as tensões entre o discurso verde e a prática econômica.

Indígenas ao lado de uma grande representação de uma capivara e segurando uma faixa com os dizeres em português “COP30: O clima não pode esperar, é hora de agir”, enquanto protestam em frente ao prédio onde é realizada a reunião pré-COP30 em Brasília, Brasil, terça-feira, 14 de outubro de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

O artigo explica que a principal proposta do Brasil para a COP30 é o Tropical Forest Financing Facility (TFFF), um fundo de investimento que pretende transformar as florestas tropicais em ativos financeiros. Com a meta de captar US$ 125 bilhões, 80% vindos de investidores privados, o TFFF promete gerar lucros anuais de US$ 4 bilhões e pagar US$ 4 por hectare preservado. No entanto, Le Courrier observa que o modelo segue a lógica bancária – empréstimos em vez de doações – e pode aumentar o endividamento dos países florestais, já que os pagamentos à conservação dependeriam do desempenho financeiro do fundo.

A reportagem também alerta que as florestas e os povos indígenas receberiam apenas o que sobrar após o pagamento dos investidores e custos administrativos. Mesmo que o fundo prospere, apenas 20% dos recursos destinados por hectare seriam repassados às comunidades locais, e de forma irregular. A Global Forest Coalition (GFC), que reúne 144 organizações indígenas, denuncia o projeto como uma “falsa solução”, criticando a falta de garantias sobre o reconhecimento dos direitos dos povos originários e sobre sua autonomia na gestão dos territórios.

Outro ponto destacado é o megaprojeto de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, que revela as contradições do governo Lula às vésperas da COP30. Apesar de defender a transição energética, o Brasil planeja extrair 14 bilhões de barris de petróleo, com participação da Petrobras e de grandes petroleiras estrangeiras, o que poderia liberar 11 bilhões de toneladas de CO₂. Segundo Le Courrier, a política de Lula busca conciliar soberania nacional e interesses do capital internacional, já que 63% do capital da Petrobras pertence a investidores privados, dois terços deles estrangeiros. A exploração petrolífera, observa o jornal, reforça a dependência do Brasil das exportações de “ouro negro”.

Por fim, o artigo apresenta alternativas às políticas de Lula e ao TFFF. A Global Forest Coalition propõe que 1% dos orçamentos de defesa nacionais seja destinado à conservação das florestas tropicais – o que, no caso do Brasil, representaria US$ 226 milhões anuais. Outra proposta é a suspensão dos pagamentos da dívida pública, que consome 42% do orçamento federal e sufoca os investimentos sociais e ambientais. Le Courrier conclui que apenas mudanças estruturais na política econômica – e não a financeirização das florestas – poderão garantir a transição ecológica justa prometida pela presidência da COP30.

Fonte: Le Courrier, 12.10.2025Link externo (em francês)

>>Outros assuntos noticiados na Suíça:

Os vinhos tintos fortes e temperados de PortugalLink externo (14/10)

“Asterix em Portugal: muito sol e bacalhauLink externo” (13/10)

Christian B., suspeito no caso Maddie, lamenta-se sobre sua vida em liberdadeLink externo (13/10)

>>Veja alguns de nossos vídeos feitos para você:

Mostrar mais

Mostrar mais Demografia Fazer o bem faz bem: voluntariado aumenta o bem-estar e fortalece a mente Este conteúdo foi publicado em Uma pesquisa realizada na Suíça, Alemanha e Áustria mostra que quem dedica tempo a ajudar os outros é mais feliz, mais otimista e mais resistente emocionalmente do que a média da população. ler mais Fazer o bem faz bem: voluntariado aumenta o bem-estar e fortalece a mente

Mostrar mais

Mostrar mais Demografia Na Suíça, falar mais de um idioma faz parte do dia a dia Este conteúdo foi publicado em Você troca de idioma sem perceber? Pois na Suíça isso acontece o tempo todo! A maioria das pessoas fala dois ou até três idiomas por dia — é o país do multilinguismo na prática. ler mais Na Suíça, falar mais de um idioma faz parte do dia a dia

Mostrar mais

Mostrar mais Suíços do estrangeiro Aposentadorias suíças no exterior batem recorde e levantam debate político Este conteúdo foi publicado em Quase um terço das aposentadorias suíças do sistema AHV/AVS é pago a pessoas que vivem fora da Suíça. ler mais Aposentadorias suíças no exterior batem recorde e levantam debate político

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 24 de outubro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona. Um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais da Suíça. Toda semana Ucrânia: análises da Suíça A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos