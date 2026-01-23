The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

“Enxames de IA” representam nova ameaça à democracia, dizem pesquisadores

Pesquisadores alertam que os enxames de IA são uma nova ameaça à democracia
Pesquisadores alertam que os enxames de IA são uma nova ameaça à democracia Keystone-SDA

Milhares de usuários controlados por IA que se infiltram nas redes sociais e influenciam as opiniões das pessoas: pesquisadores alertam sobre "enxames de IA" maliciosos que podem prejudicar os processos democráticos.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O alerta de mais de 20 especialistas, incluindo Frank Schweitzer, da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH), foi publicado na revista Science.

Os enxames de IA são redes de muitas personas on-line autônomas e controladas por IA que geram conteúdo coordenado para influenciar opiniões e dinâmicas em comunidades digitais. Diferentemente dos bots simples, esses enxames de IA aprendem com as reações e imitam a comunicação humana. Isso faz com que seja muito difícil reconhecê-los.

Mostrar mais

Em princípio, a influência direcionada de votos também é possível na Suíça, disse Schweitzer quando perguntado pela agência de notícias suíça Keystone-SDA. Um alto comparecimento dos eleitores e o uso diversificado da mídia poderiam neutralizar isso, disse ele.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR