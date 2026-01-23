“Enxames de IA” representam nova ameaça à democracia, dizem pesquisadores
Milhares de usuários controlados por IA que se infiltram nas redes sociais e influenciam as opiniões das pessoas: pesquisadores alertam sobre "enxames de IA" maliciosos que podem prejudicar os processos democráticos.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
O alerta de mais de 20 especialistas, incluindo Frank Schweitzer, da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH), foi publicado na revista Science.
Os enxames de IA são redes de muitas personas on-line autônomas e controladas por IA que geram conteúdo coordenado para influenciar opiniões e dinâmicas em comunidades digitais. Diferentemente dos bots simples, esses enxames de IA aprendem com as reações e imitam a comunicação humana. Isso faz com que seja muito difícil reconhecê-los.
Mostrar mais
Medo da vigilância digital influenciou voto contra a identidade eletrônica
Em princípio, a influência direcionada de votos também é possível na Suíça, disse Schweitzer quando perguntado pela agência de notícias suíça Keystone-SDA. Um alto comparecimento dos eleitores e o uso diversificado da mídia poderiam neutralizar isso, disse ele.
Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.