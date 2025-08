“Estamos simplesmente indefesos diante de Donald Trump”

A mensagem da presidente da Confederação Suíça, Karin Keller-Sutter, publicada no X sobre o tarifaço, é visível em um smartphone diante de um retrato do presidente Trump na sexta-feira, 1º de agosto, Dia Nacional da Suíça. A Suíça e os Estados Unidos não chegaram a um acordo sobre uma declaração de intenções pouco antes do prazo final sobre a questão das tarifas alfandegárias. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Suíça e Brasil estão entre os países mais atingidos pelo tarifaço decretado por Donald Trump. Com sobretaxas de até 50% sobre produtos brasileiros e sanções contra o juiz Alexandre de Moraes, os EUA ampliam a pressão sobre Brasília. Já a Suíça, surpresa com uma tarifa de 39%, tenta evitar uma crise diplomática.

De 26 de julho ao 1° de agosto de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Suíça expressa “grande pesar” com tarifaço de Trump

Nos Estados Unidos, a Suíça será ainda mais tributada do que temia. O Conselho Federal, o governo suíço, está muito decepcionado com este golpe duro, diz o jornal online WatsonLink externo.

O Conselho Federal tomou conhecimento “com grande pesar” dos direitos aduaneiros adicionais impostos pelos Estados Unidos. A Suíça continua buscando uma solução negociada com os Estados Unidos, enfatizou o porta-voz do Departamento Federal de Finanças (DFF).

A taxa de 39% imposta à Suíça excede a taxa de 31% anunciada em abril por Donald Trump. A Suíça é o quinto país com as tarifas mais altas do mundo, depois do Brasil (50%), Síria (41%), Laos e Mianmar (40%). A Confederação é o país europeu mais fortemente tributado. A razão para essa severidade ainda não está clara. A União Europeia, principal parceira comercial da Suíça, conseguiu negociar uma tarifa alfandegária de 15%.

As tarifas alfandegárias devem entrar em vigor em 7 de agosto – e não nesta sexta-feira, como anunciado inicialmente. Esse prazo deve dar tempo suficiente para que a administração alfandegária implemente as novas regras, explicou um responsável americano.

Fonte: WatsonLink externo, em 01.08.2025 (em francês)

“Estamos simplesmente indefesos diante de Donald Trump”

O ex-diplomata e colunista do jornal «Le TempsLink externo» François Nordmann considera que não há outra opção senão continuar a negociar após o anúncio das tarifas americanas. Ele ressalta que a proximidade dos valores do partido SVP com a administração Trump não protegeu a Suíça.

Em uma entrevista ao jornal suíço, Nordmann diz ter ficado surpreso com o tarifaço anunciado para a Suíça. Para o ex-diplomata suíço, Donald Trump não levou em consideração a negociação com a Suíça e continuou a criticar a política financeira do país, acusando-o de enfraquecer o dólar.

Nordmann diz que é difícil saber que o presidente americano vai fazer. Trump critica o Brasil por motivos políticos, acusando seu governo de fazer um julgamento falso ao ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro. O fator político não favoreceu a Suíça. Mesmo com a extrema direita no governo, a Suíça não encontrou graça aos seus olhos.

François Nordmann considera que a Suíça não tem outra escolha senão prosseguir as negociações nos próximos dias. O método de negociação era o correto, mas diante dos caprichos de um autocrata é preciso encontrar o intermediário certo.

Para ele, uma retaliação da Suíça é ilusória e seria contraproducente e o Partido Popular Suíço (SVP, na sigla em alemão) terá que mudar seu discurso sobre as relações bilaterais com Bruxelas.

Fonte: Le TempsLink externo, em 01.08.2025 (em francês)

Pessoas participam de um protesto contra as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil na rodoviária central de Brasília, em 10 de julho de 2025. KEYSTONE/ANDRE BORGES

Para salvar Bolsonaro, Trump mantém a pressão sobre o Brasil

Washington impõe tarifas alfandegárias de 50% sobre produtos brasileiros e sanciona o juiz Alexandre de Moraes, noticiou o jornal da Suíça francesa Le MatinLink externo.

O governo americano reforçou na quarta-feira sua pressão sobre o Brasil, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciando novas sanções contra o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, antes de efetivar os 50% de direitos alfandegários anunciados sobre os produtos brasileiros.

O primeiro golpe veio do Departamento do Tesouro, com sanções contra Alexandre de Moraes, que Washington acusa de “detentions arbitrárias” e desrespeito à “liberdade de expressão”.

O Tesouro estima que o juiz aproveitou sua posição para “visar oponentes políticos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, redes sociais americanas e outras empresas americanas e internacionais”.

O presidente americano, Donald Trump, assinou na quarta-feira um decreto impondo sobretaxas alfandegárias de 50% a Brasília. De acordo com o decreto, publicado no site da Casa Branca, a sobretaxa, que entrará em vigor a partir de 6 de agosto, se justifica pela “ameaça incomum e extraordinária que o Brasil representa para a segurança nacional, a economia e a política externa dos Estados Unidos”.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva reagiu, comprometendo-se na quarta-feira a defender a soberania do seu país contra a decisão do presidente americano. Este dia é um “dia sagrado da soberania”, declarou ele durante uma cerimônia oficial em Brasília, prometendo “defender (…) a soberania do povo brasileiro diante das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos” .

Na quarta-feira, Juanita Goebertus, diretora para as Américas da Human Rights Watch, organização internacional de defesa dos direitos humanos, declarou que os direitos aduaneiros e as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil constituíam uma “violação flagrante da independência judicial” do país.

Fonte: Le MatinLink externo, em 31.07.2025 (em francês)

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 8 de agosto. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

