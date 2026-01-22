O primeiro ano de Trump, Groenlândia, tarifas e os planos da NASA para a Lua

Pessoas fazendo fila antes de uma sessão plenária com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a 56ª reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos, na Suíça, na quarta-feira. Keystone / Swissinfo

Bem-vindo à nossa revista de imprensa sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. Todas as quintas-feiras, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três temas centrais da atualidade norte-americana.

11 minutos

Todos os olhos estavam voltados para Davos na quarta-feira, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, voou para a reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF). Na terça-feira, foi o aniversário de um ano do retorno de Trump à Casa Branca e os jornais suíços concordaram que a previsibilidade não era uma de suas muitas qualidades.

Há um ano, em 20 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva comutando as penas de pessoas condenadas por crimes cometidos durante a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Os jornais suíços avaliaram o (segundo) primeiro ano de Donald Trump como presidente. Eles não estão impressionados…para dizer o mínimo.

“Há um ditado nos Estados Unidos que diz: se ele anda como um pato, grasna como um pato e nada como um pato, ele é um pato”, escreveu o canal de televisão SRF na segunda-feira. “Seguindo essa lógica, Donald Trump é um governante autoritário e antidemocrático. A evidência disso é esmagadora.”

Em sua análise intitulada “Trump 2.0, o presidente dos EUA solto”, a SRF apontou como Trump não aceita derrotas eleitorais, instrumentaliza o judiciário contra seus oponentes e está colocando as universidades e a mídia sob pressão.

“Trump e sua comitiva estão espalhando inverdades a cada metro. O que os americanos viram com seus próprios olhos está sendo distorcido”, escreveu a SRF. “A violenta invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 foi reinterpretada como um protesto pacífico. Trump perdoou cerca de 1.500 homens e mulheres que haviam sido condenados por esse delito. Por outro lado, uma mulher que foi morta a tiros por um agente do governo em Minneapolis foi sumariamente rotulada como terrorista pelo governo Trump antes mesmo de sua morte ter sido investigada.”

O jornal francófono Le Temps disse que as “indecências” foram repetidas tantas vezes que ninguém mais se choca. “E para quê? […] O poder de compra está estagnado e o custo de vida está aumentando – assim como o custo da saúde. O país está se afundando em um autoritarismo que não é mais uma teoria”, concluiu.

“Trump governa os Estados Unidos como o magnata do setor imobiliário que ele já foi”, disse o jornal NZZ. “Depois de um ano no cargo, ele se vê no auge de seu poder. Mas na política de uma democracia, os custos são calculados de forma diferente do que nos negócios: Trump desperdiçou a boa vontade de muitos eleitores – e abalou a confiança dos aliados dos Estados Unidos.”

O Tages-Anzeiger analisou a popularidade de Trump, com base em pesquisas de opinião. “Dificilmente passa um dia sem que o presidente dos EUA atraia críticas internacionais. […] Mas Trump também está perdendo cada vez mais apoio em seu próprio país”, disse, citando uma pesquisa da Gallup que colocou o índice de aprovação de Trump em meados de dezembro em apenas 36%. “Em contraste com todos os outros presidentes dos EUA, ele nunca teve o apoio da maioria da população.”

O Tages-Anzeiger reconheceu que a imagem dos EUA vem decaindo há algum tempo, apontando para a invasão do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003. “Mas a imagem do país também está inevitavelmente ligada à reputação do presidente. Assim, um clima antiamericano se espalhou no ano passado, especialmente na Europa. Donald Trump é caracterizado pela maioria dos entrevistados como arrogante, desonesto e perigoso. Em quase todos os países, a maioria da população não tem confiança na capacidade de Trump de resolver os pontos problemáticos e os problemas econômicos globais.”

Agitando bandeiras do lado de fora do consulado americano em Nuuk, capital da Gronelândia, na terça-feira. Keystone

Enquanto Trump reitera suas ameaças de assumir o controle da Groenlândia, dizendo que “não há como voltar atrás”, os jornais suíços tentam encontrar algumas soluções.

“A ameaça de Trump de impor tarifas punitivas crescentes a oito países europeus a partir de 1º de fevereiro, se eles continuarem a se opor à aquisição da Groenlândia pelos EUA, mergulhou a parceria transatlântica em sua mais séria crise em décadas”, disse o Tages-Anzeiger na segunda-feira, acrescentando que Bruxelas, Paris, Berlim, Roma, Copenhague e Londres passaram o fim de semana inteiro discutindo como responder.

A Europa poderia fechar a torneira do dinheiro dos EUA? Na quarta-feira, a emissora pública suíça SRF informou que essa ideia estava ganhando força. “Se os principais investidores europeus venderem títulos do governo dos EUA ou não participarem mais de novas rodadas de financiamento, isso poderá se tornar um problema para os EUA”, sugeriu.

O ex-embaixador François Nordmann pediu calma. “Agora que todos flexionaram seus músculos, é hora de sair dessa crise, que está beneficiando apenas os estrategistas de Pequim e Moscou”, escreveu ele em sua coluna no Le Temps na quarta-feira.

Nordmann observou que o Atlantic Council, um thinktank americano, estava propondo uma revisão do acordo de defesa de 1951 entre a Dinamarca e os Estados Unidos, que, segundo ele, satisfaria as exigências americanas sem questionar o status nacional da ilha. “Trump poderia argumentar que suas táticas de pressão deram frutos e descer da árvore na qual ele se refugiou sem perder a dignidade”, disse ele.

Nordmann esperava que esse cenário pudesse ser colocado em ação no WEF, abrindo caminho para negociações dentro da OTAN, que serão concluídas em Washington – “não com mensagens nas redes sociais, mas na calma dos procedimentos diplomáticos”,

Por sua vez, o NZZ queria ver uma ação dura. “Donald Trump não se deixará influenciar por meras gentilezas. A Europa deve defender seus princípios e se tornar mais independente”, escreveu em um editorial na segunda-feira.

“As tarifas adicionais que Trump está agora ameaçando oito membros europeus da aliança de defesa da OTAN seriam economicamente dolorosas, mas administráveis. Mas há questões mais fundamentais em jogo”, disse. “Acordos como o acordo alfandegário com a UE podem ser alterados pelo governo de Trump a qualquer momento. […] Trump começa a recuar quando vê seus próprios interesses comprometidos – como em suas negociações com a China. Esse é o caso, por exemplo, quando o aumento dos preços causa descontentamento entre seus eleitores.”

Visto dessa forma, o NZZ disse que os europeus estão certos em ameaçar com altas contra-tarifas. “O acesso mais caro ao mercado para as empresas americanas de tecnologia também deve fazer parte do arsenal de possíveis contramedidas”, acrescentou.

“É preciso deixar claro que existem linhas vermelhas para a Europa. A integridade territorial e o direito à autodeterminação de seus estados fazem parte disso, assim como a união alfandegária de todos os países da UE. Mas, para causar uma boa impressão, os estados europeus devem finalmente agir como um só.”

Os quatro astronautas numa conferência de imprensa no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, no sábado. Keystone

No sábado, a NASA, a agência espacial americana, levou seu foguete gigante SLS (Space Launch System) para a plataforma de lançamento na Flórida. O plano é transportar astronautas ao redor da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos, informou ao canal de televisão RTS.

A viagem de 6 km levou cerca de 12 horas e é uma das etapas finais antes do lançamento da tão esperada missão lunar Artemis 2. Se o foguete for aprovado em uma bateria de testes, ele poderá decolar já em 6 de fevereiro. Se a janela de cinco dias for perdida, a próxima janela será de 6 a 11 de março.

Com a missão Artemis 2, “a NASA está retornando aos dias de glória das missões Apollo”, escreveu o NZZ. “Pela primeira vez desde 1972, os astronautas devem voar perto da Lua novamente.” A missão é considerada um teste para a missão Artemis 3, na qual os astronautas devem aterrissar no polo sul da Lua. Isso não acontecerá antes de 2028, na melhor das hipóteses.

Em sua jornada de dez dias, os três astronautas americanos Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman e seu colega canadense Jeremy Hansen viajarão pelo menos 400 mil quilômetros da Terra – “mais longe do que qualquer astronauta já viajou antes”, disse o NZZ. A espaçonave Orion sobrevoará o lado mais distante da Lua a uma altitude de 7.500 quilômetros. Em seguida, ela será catapultada de volta à Terra pela gravidade da Lua.

Os testes cognitivos mostrarão como os astronautas reagem à ausência de peso e como lidam com situações estressantes em um ambiente desconhecido. A influência da radiação cósmica também está sendo investigada – “ela é muito mais forte em um voo para a Lua do que na Estação Espacial Internacional porque os astronautas estão fora do campo magnético protetor da Terra”, explicou o NZZ. “Se houver uma explosão de radiação no Sol durante o voo, os astronautas se retirarão para uma parte da espaçonave que normalmente é usada como espaço de armazenamento.”

O NZZ disse que, em longo prazo, a NASA e seus parceiros pretendem instalar uma estação terrestre na Lua e praticar a sobrevivência em um corpo celeste “que não tem muito do que os humanos precisam para viver”.

Adaptação: Alexander Thoele

