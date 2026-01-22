Второй первый год Трампа, Гренландия и НАСА по пути на Луну

«Я хочу видеть этого человека»: участники Давосского форума-2026 перед залом пленарного заседания, в котором будет принимать участие Дональд Трамп. SWI

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

В среду 21 января все взгляды были прикованы к швейцарскому горному курорту Давос: туда на ежегодную сессию Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) прибыл президент США Дональд Трамп — прибыл на два дня, которые… ну, кто знал, чем они обернутся и перевернут ли они мир. Во вторник 20 января 2026 года отмечалась первая годовщина возвращения Трампа в Белый дом, и швейцарские газеты сошлись во мнении: предсказуемость точно не относится к числу его многочисленных личных качеств.

Год назад, 20 января, президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказаний для лиц, осужденных за преступления, совершенные во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Швейцарские газеты подвели итоги второго первого года Дональда Трампа на должности президента. Их впечатления, мягко говоря, далеки от восторга.

«В США есть такая поговорка: если что-то ходит как утка, крякает как утка и плавает как утка, значит, это утка», — указала в понедельник швейцарская общественная телерадиокомпания SRF. «Следуя этой логике, Дональд Трамп — авторитарный, антидемократический правитель. Доказательств этому более чем достаточно». В своём аналитическом материале под заголовком Trump 2.0: Der entfesselte US-Präsident телеканал SRF перечисляет эти доказательства: Трамп не признаёт поражений на выборах, он использует судебную систему против оппонентов, он усиливает давление на университеты и СМИ.

«Трамп и его окружение распространяют неправду просто тоннами. То, что американцы видели собственными глазами, искажается намеренно. Сопровождавшийся насилием штурм Капитолия 6 января 2021 года был переосмыслен как мирный протест. Трамп помиловал около 1 500 человек, осуждённых за это правонарушение. Но при этом женщину, застреленную сотрудником ICE в Миннеаполисе, администрация Трампа без лишних церемоний объявила террористкой, ещё до того, как обстоятельства её гибели были расследованы в судебном порядке».

Женевская газета Le Temps отмечает, что «непристойности» звучали из его уст уже столько раз, что это уже никого не шокирует. «И ради чего? […] Покупательная способность американцев не растет, стоимость жизни увеличивается — равно как и цена здравоохранения. Страна погружается в авторитаризм, который уже не является какой-то теорией», — подытоживает это издание. «Трамп управляет Соединёнными Штатами как девелопер-застройщик, каким он когда-то и был», — пишет Neue Zürcher Zeitung. «После второго первого года у власти он видит себя на вершине своего могущества. Но в политике при демократии издержки считаются иначе, чем в бизнесе: а Трамп уже растратил доверие многих своих избирателей, а также союзников за рубежом».

Газета Tages-Anzeiger анализирует степень популярности Трампа на основе данных опросов и пишет, что «едва ли проходит день без того, чтобы президент США не оказался под огнем международной критики. […] Но главное, что Трамп при этом всё заметнее теряет поддержку и внутри страны», — пишет немецкоязычная газета, ссылаясь на опрос центра Gallup: по его данным, в середине декабря 2025 года рейтинг одобрения Трампа составлял лишь 36%.

Далее Tages-Anzeiger признаёт, что имидж США ухудшается уже не первый год, напоминая о вторжении в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003 году. «Но образ страны неизбежно связан и с репутацией президента. Поэтому если за последний год, особенно в Европе, антиамериканские настроения распространялись особенно активно, то кого в этом винить? Большинство респондентов характеризуют Дональда Трампа как высокомерного, нечестного и опасного человека. Почти во всех странах люди уже не верят в его способность тушить „горящие точки“ и решать глобальные экономические проблемы».

Во вторник 20 января 2026 года перед американским консульством в Нууке, столице Гренландии. Keystone

Пока Дональд Трамп угрожает установить контроль над Гренландией и заявляет, что «пути назад нет», швейцарские газеты пытаются предложить возможные выходы из создавшегося положения.

«Угроза Трампа ввести с 1 февраля 2026 года таможенные пошлины с нарастающей ставкой в отношении восьми европейских стран в случае, если они продолжат выступать против установления контроля США над Гренландией, ввергла трансатлантическое партнёрство в самый серьёзный кризис за все последние десятилетия». Об этом написала в понедельник 19 января 2026 года цюрихская газета Tages-Anzeiger, добавив, что политики в Брюсселе, Париже, Берлине, Риме, Копенгагене и Лондоне все выходные только и обсуждали, как же на это можно было бы ответить.

Может ли Европа надавить на США финансово? В среду швейцарская общественная телерадиокомпания SRF сообщила, что эта идея постепенно набирает популярность. «Если крупные европейские инвесторы начнут продавать государственные облигации США или перестанут участвовать в новых заимствованиях Соединённых Штатов, то это может стать для США серьезной проблемой», — предположил телеканал SRF. Бывший швейцарский дипломат в ранге посола Франсуа Нордманн призвал сохранять спокойствие.

«Теперь, когда все продемонстрировали свою силу, пора выходить из этого кризиса, который идёт на пользу лишь стратегам в Москве и Пекине», — написал он в своей колонке в Le Temps в среду 21 января 2026 года. Далее Франсуа Нордманн отметил, что Atlantic Council, влиятельный американский аналитический центр, уже предлагает пересмотреть оборонное соглашение 1951 года между Данией и США. Как утверждает Atlantic Council, этот формат позволил бы удовлетворить американские требования, не ставя под сомнение политико-правовой статус острова.

«Трамп мог бы заявить, что его тактика давления принесла плоды, не потеряв при этом лица», — пишет Франсуа Нордманн. Он надеялся, что такой сценарий удастся запустить уже на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Со своей стороны, Neue Zürcher Zeitung настаивала на более жёстких мерах. «Дональда Трампа не переубедить одними лишь любезностями. Европа должна научиться защищать свои принципы, она должна становиться более независимой», — написала эта газета в своей понедельничной передовице.

«Дополнительные пошлины, которыми Трамп теперь угрожает восьми европейским членам оборонного альянса НАТО, будут экономически болезненными мерами, но вполне управляемыми. Однако тут на кону стоят уже куда более фундаментальные вопросы», — говорится далее в статье NZZ. «Правительство Трампа может изменить в любой момент такие основополагающие документы, как Таможенное соглашение с ЕС. […] Но начинает отступать Трамп лишь тогда, когда он видит угрозу собственным интересам — как это было в его отношениях с Китаем. Это происходит также, например, когда рост цен вызывает недовольство в среде его избирателей».

С этой точки зрения, пишет NZZ, европейцы правы, угрожая Трампу высокими ответными пошлинами: «Усложнить и удорожить доступ на европейский рынок американских технологических компаний: эта мера тоже должна стать частью арсенала возможных европейских контрдействий. Европа должна ясно обозначить свои красные линии. Территориальная целостность и право государств на самоопределение столь же относятся к этим „линиям“, как и единая таможенная зона стран ЕС. Но чтобы произвести достойное впечатление, европейские государства должны наконец начать действовать как единое целое».

Четверо астронавтов на пресс-конференции в Космическом центре имени Кеннеди, Флорида, в субботу 17 января 2026 года. Keystone

В субботу 17 января 2026 года NASA вывезло гигантскую ракету SLS (Space Launch System) на стартовую площадку во Флориде. Как сообщило швейцарское общественное радио RTS, план состоит в том, чтобы впервые более чем за 50 лет отправить астронавтов в полёт вокруг Луны. Путь до стартовой рампы протяженностью в 6 километров занял около 12 часов и стал одним из последних этапов перед началом лунной миссии Artemis-2.

Если ракета успешно пройдёт все испытания, то старт может состояться уже 6 февраля. Если же это пятидневное окно запуска будет упущено, то следующей раз ракета сможет стартовать 6–11 марта. С миссией Artemis-2, указывает Neue Zürcher Zeitung (NZZ), NASA возвращается в славные дни программы Apollo. Впервые с 1972 года астронавты вновь должны будут пролететь рядом с Луной. Эта миссия рассматривается как тестовое испытание для проекта Artemis 3, в рамках которого астронавты должны будут высадиться на южном полюсе Луны. Это произойдёт не ранее 2028 года.

Во время своего десятидневного путешествия трое американских астронавтов, Кристина Кох (Christina Koch), Виктор Гловер (Victor Glover) и Рид Уайзман (Reid Wiseman), вместе со своим канадским коллегой Джереми Хансеном (Jeremy Hansen) удалятся от Земли как минимум на 400 000 километров. Корабль Orion пролетит над обратной стороной Луны на высоте 7 500 километров. Затем лунная гравитация «катапультирует» его обратно к Земле.

Когнитивные тесты должны будут показать, как астронавты реагируют на невесомость и как они справляются со стрессом в непривычной для себя среде. Одновременно будет изучено влияние на организмы людей космической радиации, так как «в полёте к Луне она действует намного сильнее, чем на борту Международной космической станции МКС». По данным NZZ, в долгосрочной перспективе NASA и её партнёры стремятся создать на Луне наземную станцию и отработать выживание людей там, где нет почти ничего из того, что нужно человеку для жизни».

Следующий выпуск нашего швейцарского взгляда на новости из США выйдет в четверг 29 января 2026 года.

Если у вас есть комментарии или отзывы, то пишите нам на адрес english@swissinfo.ch.

