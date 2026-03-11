Seis pessoas morrem em suposto atentado a ônibus

Seis mortos e cinco feridos após incêndio num autocarro postal em Chiètres / Kerzers (FR) Keystone-SDA

Seis pessoas morreram quando um ônibus pegou fogo no início da noite de terça-feira no vilarejo de Chiètres, no cantão de Friburgo. Quatro outros passageiros e um bombeiro ficaram feridos, informou a polícia, citando um provável ato de incêndio criminoso.

3 minutos

Dos cinco feridos, três estão em estado grave e um foi levado de helicóptero para o hospital.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a polícia cantonal de Friburgo sugere que ele pode ter sido provocado por alguém. “Uma pessoa pode estar por trás desse incêndio”, disse um porta-voz da polícia em uma coletiva de imprensa na noite de terça-feira.

O porta-voz da polícia, Frédéric Papaux, disse: “Há relatos de que alguém deliberadamente incendiou o ônibus com um dispositivo incendiário”. A polícia não está comentando se se trata de um ato de terrorismo ou de autoimolação. Os investigadores contam com entrevistas com passageiros e feridos para determinar o que aconteceu.

A polícia realizará outra coletiva de imprensa na quarta-feira, às duas da tarde.

Passageiros em pânico

Por volta das 18h25 de terça-feira, a polícia foi informada de que um ônibus postal que operava entre Guin e Chiètres estava em chamas na rota de Morat, no município de Friburgo. Os passageiros em pânico saíram do veículo em chamas. Nenhum outro veículo esteve envolvido na tragédia.

Nove ambulâncias e um helicóptero foram enviados ao local. A polícia não soube informar quantos passageiros estavam no ônibus no momento do incêndio.

Tampouco pôde dar qualquer informação sobre as seis pessoas que morreram. Um porta-voz da polícia cantonal de Friburgo disse à agência Keystone-ATS, na manhã de quarta-feira, que a perícia necessária estava em andamento e que poderia levar vários dias para identificar as vítimas.

A estrada onde ocorreu o incêndio foi reaberta ao tráfego na manhã de quarta-feira. Um fotógrafo das agências registrou a cena na estrada onde seis pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas.

Governo envia condolências

“Esta trágica notícia nos toca profundamente. Nossos pensamentos estão com os feridos e com as famílias dos falecidos. Uma equipe de apoio psicológico (Care-Team) estará disponível para os funcionários a partir de amanhã (quarta-feira)”, disse a transportadora, acrescentando que está em contato próximo com as autoridades.

“Estou chocado e triste com o fato de pessoas terem perdido a vida novamente na Suíça em um incêndio grave. As circunstâncias ainda estão sendo esclarecidas. Minhas sinceras condolências vão para os parentes das vítimas em Kerzers. Meus pensamentos também estão com os feridos e com as equipes de resgate”, reagiu o presidente da Confederação Suíça, Guy Parmelin, na rede social X.

Apoio psicológico

Para ajudar na investigação, a polícia lançou um apelo por testemunhas. Foi anunciada a abertura de uma linha direta (0800 261 700) para pessoas que testemunharam o incidente ou para quaisquer outras pessoas feridas envolvidas.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Mais lidos Os mais discutidos