Senado suíço rejeita iniciativa popular para limitar a imigração

O parlamento suíço apela à rejeição da iniciativa da direita em matéria de imigração. Keystone-SDA

Assim como já havia ocorrido na Câmara dos Deputados, o Senado da Suíça rejeitou a iniciativa apresentada pelo Partido Popular que propõe restringir a imigração e limitar o crescimento da população residente permanente a dez milhões de habitantes.

Tal como a Câmara dos Deputados, o Senado suíço também rejeita a iniciativa popular que visa restringir a imigração.

A maioria prevaleceu quando a iniciativa foi discutida no Senado na segunda-feira. Argumentou-se que a iniciativa não resolveria nenhum problema, mas sim criaria novos. O Senado também rejeitou as contrapropostas à iniciativa. Elas foram apresentadas pelo Partido do Centro e pelo Partido Liberal Radical, de direita.

Em setembro, a Câmara dos Deputados rejeitou uma contraproposta dos círculos centristas ao discutir a iniciativa popular.

O Partido Popular, de direita, apresentou a “iniciativa de sustentabilidade”, como ela foi chamada pelo partido, em abril de 2024, com 114.600 assinaturas. Seu objetivo é garantir que a população residente permanente da Suíça não ultrapasse a marca de dez milhões a longo prazo, ou, na melhor das hipóteses, apenas devido ao excedente de nascimentos.

Adaptação: Fernando Hirschy

