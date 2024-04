Partido suíço de direita lança iniciativa para limitar imigração

De acordo com a iniciativa, a população de residentes permanentes não deve exceder dez milhões de pessoas antes de 2050. KEYSTONE/© KEYSTONE / WALTER BIERI

O Partido Popular Suíço está fazendo uma nova tentativa de limitar a imigração na Suíça. Ele apresentou sua iniciativa "Não a 10 milhões de suíços! (iniciativa de sustentabilidade)".

3 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss right-wing party hands in initiative to limit immigration original ler mais Swiss right-wing party hands in initiative to limit immigration

Русский ru В Швейцарии хотят ограничить миграцию ler mais В Швейцарии хотят ограничить миграцию

O Partido Popular Suíço apresentou 114.600 assinaturas à chancelaria federal em Berna na quarta-feira (são necessárias 100 mil para lançar uma iniciativa na Suíça). Ele exige que um novo artigo sobre “desenvolvimento sustentável da população” seja acrescentado à constituição.

De acordo com a iniciativa, a população de residentes permanentes não deve exceder dez milhões de pessoas antes de 2050. O governo deve então estabelecer um limite com base na taxa de natalidade. Se 9,5 milhões de pessoas viverem no país antes de 2050, o Conselho Federal e o Parlamento teriam que agir.

Mostrar mais

Mostrar mais Dois terços dos eleitores suíços estão preocupados com a imigração Este conteúdo foi publicado em A posição dos partidos políticos com relação à imigração influenciará o voto de 66% do eleitorado suíço. ler mais Dois terços dos eleitores suíços estão preocupados com a imigração

Por exemplo, as pessoas admitidas temporariamente não poderiam mais obter uma permissão de residência permanente. O reagrupamento familiar também deverá ser restringido. Os acordos internacionais com cláusulas de isenção ou proteção teriam que ser renegociados. Se tudo isso não for suficiente, o Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas com a União Europeia terá que ser cancelado.

De acordo com uma declaração do partido, o alto nível de apoio a essa iniciativa “mostra que a população exige urgentemente uma imigração sustentável e controlada de forma independente para a Suíça”.

De acordo com Marcel Dettling, recém-eleito presidente do partido, que substitui Marco Chiesa, a iniciativa do Partido Popular mostra “como a imigração pode ser novamente gerenciada de forma independente”. “Atualmente, chegam muitos estrangeiros, e os estrangeiros errados. Queremos uma imigração controlada que beneficie nosso país e nossa população”, afirmou ele.

Mostrar mais

Mostrar mais Maioria dos suíços quer limitar a imigração Este conteúdo foi publicado em Quase dois terços (62%) dos residentes suíços são a favor da restrição da imigração, de acordo com uma pesquisa. ler mais Maioria dos suíços quer limitar a imigração

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch