Suíça espera crescimento econômico mais fraco

O produto interno bruto (PIB) real aumentou apenas 0,1% em uma base ajustada em comparação com o trimestre inicial, conforme anunciado pela Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO, na sigla em alemão) na quinta-feira.
Isso confirmou uma estimativa inicial publicada há pouco menos de duas semanas. De acordo com o comunicado à imprensa, o valor agregado industrial na Suíça e as exportações diminuíram significativamente. Em contrapartida, o setor de serviços registrou um crescimento “de base ampla”.
O valor do desenvolvimento do PIB é ajustado para eventos esportivos. É bem sabido que os Jogos Olímpicos e os principais eventos de futebol distorcem o PIB suíço devido às receitas de licença que se acumulam para as associações esportivas sediadas na Suíça. Entretanto, o crescimento do PIB não ajustado também foi de 0,1%.
A economia suíça foi prejudicada pela política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump. No início de abril, o governo dos EUA introduziu tarifas básicas de 10% sobre a importação de mercadorias – com algumas exceções. Desde o início de agosto, a Suíça está sujeita a uma tarifa de 39%.
O que são as tarifas aduaneiras?
Este conteúdo foi publicado em
As tarifas desempenham um papel fundamental na estratégia econômica e nas ações diplomáticas do presidente dos EUA, Donald Trump. Mas quem realmente se beneficia e quem paga o preço?
Contra o pano de fundo da imposição de tarifas elevadas por parte dos EUA e com base em um cálculo de simulação, os analistas da Seco reduzem suas expectativas para o crescimento do PIB. Como resultado das tarifas de importação mais altas dos EUA, a economia suíça provavelmente crescerá mais lentamente do que o esperado anteriormente, especialmente em 2026.
Para o ano de 2025, o governo federal prevê um crescimento de 1,2% na situação atual. Em junho, os economistas ainda estavam esperando um crescimento de 1,3%. A previsão do PIB para 2026 é agora de 0,8%, após 1,2% anteriormente.
Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL
