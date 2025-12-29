The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters
Notícias

Suíça retorna ao programa científico “Horizon Europe”

Suíça retorna ao Horizon Europe
A Suíça retornando ao programa europeu "Horizon Europe" Keystone-SDA

A Suíça foi reintegrada com rapidez e sucesso ao "Horizon Europe", o programa da União Europeia de apoio à pesquisa científica, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, Pesquisa e Inovação (SERI).

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O balanço provisório é positivo, disse uma porta-voz à agência de notícias Keystone-SDA. Além de obter acesso aos fundos europeus, os pesquisadores suíços também puderam coordenar projetos europeus, destacou a Swissuniversities, a associação das universidades suíças.

Até 2021, a Suíça estava associada aos programas de pesquisa anteriores da UE: no entanto, o fracasso das negociações sobre o acordo-quadro entre a Suíça e a UE levou à sua exclusão. Agora, novos acordos bilaterais foram concluídos e o governo foi associado novamente ao Horizon Europe com efeito retroativo a partir de 1º de janeiro de 2025. De acordo com o SERI, a Suíça pagará cerca de 600 milhões de francos por sua participação.

Mostrar mais
imagem

Mostrar mais

Fronteiras da pesquisa

Suíça não oferece socorro a cientistas dos EUA

Este conteúdo foi publicado em A Suíça se recusou a lançar iniciativas para atrair cientistas americanos, enquanto a Europa abriu suas portas. O que vem por aí para a pesquisa suíça?

ler mais Suíça não oferece socorro a cientistas dos EUA

Enquanto isso, os pesquisadores suíços solicitaram financiamento 80 vezes este ano: cerca de 160 milhões de euros (149 milhões de francos) foram alocados para esses dossiês, disse um assessor de imprensa do Conselho Europeu de Pesquisa (ERC). Entretanto, a maioria dos contratos para o financiamento dos projetos selecionados ainda não foi assinada.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR