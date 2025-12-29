Suíça retorna ao programa científico “Horizon Europe”
A Suíça foi reintegrada com rapidez e sucesso ao "Horizon Europe", o programa da União Europeia de apoio à pesquisa científica, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, Pesquisa e Inovação (SERI).
O balanço provisório é positivo, disse uma porta-voz à agência de notícias Keystone-SDA. Além de obter acesso aos fundos europeus, os pesquisadores suíços também puderam coordenar projetos europeus, destacou a Swissuniversities, a associação das universidades suíças.
Até 2021, a Suíça estava associada aos programas de pesquisa anteriores da UE: no entanto, o fracasso das negociações sobre o acordo-quadro entre a Suíça e a UE levou à sua exclusão. Agora, novos acordos bilaterais foram concluídos e o governo foi associado novamente ao Horizon Europe com efeito retroativo a partir de 1º de janeiro de 2025. De acordo com o SERI, a Suíça pagará cerca de 600 milhões de francos por sua participação.
Enquanto isso, os pesquisadores suíços solicitaram financiamento 80 vezes este ano: cerca de 160 milhões de euros (149 milhões de francos) foram alocados para esses dossiês, disse um assessor de imprensa do Conselho Europeu de Pesquisa (ERC). Entretanto, a maioria dos contratos para o financiamento dos projetos selecionados ainda não foi assinada.
