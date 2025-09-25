Tarifaço prejudica crescimento econômico da Suíça

Economia suíça deverá crescer muito mais lentamente do que o esperado em 2026. Keystone-SDA

A economia suíça deverá crescer muito mais devagar no próximo ano do que se previa no verão, segundo especialistas do Instituto Suíço de Economia KOF da ETH Zurich.

A culpa é da imposição de tarifas pelos EUA no início de agosto e das várias incertezas.

De acordo com o KOF, o produto interno bruto (PIB) deverá crescer apenas 0,9% em 2026 sem eventos esportivos internacionais. No verão, a expectativa ainda era de 1,5%. O KOF confirmou sua previsão de crescimento de 1,4% para 2025 e 1,6% para 2027.

De acordo com o KOF, as tarifas de importação introduzidas por Washington estão tendo um impacto cada vez mais negativo no setor de exportação suíço. O fato dos produtos suíços estarem sujeitos a tarifas mais altas, em média, do que os produtos da UE é particularmente crítico.

Embora a indústria farmacêutica tenha apoiado a economia até agora, uma obrigação de reduzir os preços poderia enfraquecer o efeito positivo, escreveu o KOF. O risco é ainda maior se tarifas americanas também forem introduzidas para medicamentos no futuro. Em sua previsão, os pesquisadores presumiram que os medicamentos permaneceriam isentos de impostos, mas que a indústria farmacêutica teria que reduzir seus preços nos EUA em 10%.

O mercado de trabalho também está esfriando visivelmente. Para 2025, o KOF prevê um crescimento do emprego de apenas 0,3%, o menor desde a pandemia. O crescimento do emprego também deve permanecer abaixo da média, em 0,5% em 2026, enquanto a taxa de desemprego deve subir para 3,2% até lá.

O crescimento dos salários será moderado, acrescentou. No entanto, devido à baixa inflação, espera-se que os salários reais aumentem ligeiramente. No geral, o KOF descreveu a incerteza da previsão como alta.

Adaptação: Fernando Hirschy

