Notícias

Tarifaço prejudica crescimento econômico da Suíça

imagem
Economia suíça deverá crescer muito mais lentamente do que o esperado em 2026. Keystone-SDA

A economia suíça deverá crescer muito mais devagar no próximo ano do que se previa no verão, segundo especialistas do Instituto Suíço de Economia KOF da ETH Zurich.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A culpa é da imposição de tarifas pelos EUA no início de agosto e das várias incertezas.

De acordo com o KOF, o produto interno bruto (PIB) deverá crescer apenas 0,9% em 2026 sem eventos esportivos internacionais. No verão, a expectativa ainda era de 1,5%. O KOF confirmou sua previsão de crescimento de 1,4% para 2025 e 1,6% para 2027.

De acordo com o KOF, as tarifas de importação introduzidas por Washington estão tendo um impacto cada vez mais negativo no setor de exportação suíço. O fato dos produtos suíços estarem sujeitos a tarifas mais altas, em média, do que os produtos da UE é particularmente crítico.

Embora a indústria farmacêutica tenha apoiado a economia até agora, uma obrigação de reduzir os preços poderia enfraquecer o efeito positivo, escreveu o KOF. O risco é ainda maior se tarifas americanas também forem introduzidas para medicamentos no futuro. Em sua previsão, os pesquisadores presumiram que os medicamentos permaneceriam isentos de impostos, mas que a indústria farmacêutica teria que reduzir seus preços nos EUA em 10%.

O mercado de trabalho também está esfriando visivelmente. Para 2025, o KOF prevê um crescimento do emprego de apenas 0,3%, o menor desde a pandemia. O crescimento do emprego também deve permanecer abaixo da média, em 0,5% em 2026, enquanto a taxa de desemprego deve subir para 3,2% até lá.

O crescimento dos salários será moderado, acrescentou. No entanto, devido à baixa inflação, espera-se que os salários reais aumentem ligeiramente. No geral, o KOF descreveu a incerteza da previsão como alta.

Adaptação: Fernando Hirschy

