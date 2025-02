Veículos anunciam separação de Kanye West e Bianca Censori

Veículos de comunicação anunciaram nesta quinta-feira (13) a separação de Kanye West e Bianca Censori, após duas semanas de polêmicas envolvendo o rapper.

O casal buscou assessoria legal para encerrar sua relação, informou o portal especializado TMZ, enquanto o Daily Mail divulgou que a arquiteta, 30, aceitou um pagamento de US$ 5 milhões para assinar a separação.

A notícia foi divulgada após o casal chamar a atenção no tapete vermelho da cerimônia do Grammy, em Los Angeles, onde Bianca fez uma aparição com o corpo coberto apenas por uma malha transparente, ao lado do marido, que parecia a estar exibindo.

A cena viralizou nas redes sociais e gerou rumores de que Bianca teria sido coagida pelo rapper, de 47 anos. Dias depois, Kanye chamou a si próprio de “nazista” no X e disse que tinha “domínio sobre” sua mulher.

“Não a forço a fazer nada que ela não queira, mas, definitivamente, ela não poderia ter feito isso sem a minha aprovação”, publicou Kanye, em letras maiúsculas.

A conta saiu do ar na semana passada e não se sabe se ela foi removida pela plataforma ou pelo próprio produtor, cujo site Yeezy.com foi retirado do ar nesta semana pela plataforma Shopify, após começar a vender camisetas com uma suástica.

Segundo o New York Post, essa foi a gota d’água para Bianca. “Ela lhe disse que isso não era o que ela é, e que ela não poderia ser associada a isso”, publicou o jornal, citando uma fonte. “Ela não quer participar desse circo. Ele acha que ela vai voltar, diz que ela está apenas aborrecida, mas ela já disse a ele que acabou.”

O The Hollywood Reporter, por sua vez, entrevistou Milo Yiannopolous (ativista de extrema direita descrito pela publicação como porta-voz do casal), que negou a separação: “Ele e Bianca estão em Los Angeles, prestes a passar o Dia dos Namorados juntos. Os anúncios sobre a vida privada do casal virão diretamente deles, e não de rumores sem fonte publicados nos tabloides.”

Kanye, que já falou sobre sua vida com transtorno bipolar e que revelou recentemente ser autista, foi casado antes com a influenciadora e empresária Kim Kardashian, com quem tem quatro filhos.

