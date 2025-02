Venezuela nega presença de membros do Trem de Aragua entre cidadãos deportados

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, afirmou nesta quarta-feira (12) que não havia membros do grupo criminoso Trem de Aragua no primeiro grupo de venezuelanos deportados dos Estados Unidos.

A Venezuela repatriou na última segunda-feira 190 cidadãos, como parte de um acordo que o presidente Nicolás Maduro chamou de “primeiro passo” para restabelecer os laços com Washington.

Antes da repatriação, o governo venezuelano disse ter sido “notificado” pelos Estados Unidos de que estariam nos voos supostos membros do Trem de Aragua, que se expandiu por todo o continente. “Cai por terra a narrativa de que todos eram do Trem de Aragua. Não há nenhum, entre os que vieram, com histórico de vínculo” com esse grupo, afirmou Cabello. “Apenas 17 dos que vieram têm alguma pendência com a Justiça, 17 de 190.”

A Venezuela, que vincula esses criminosos à oposição, denunciou o que chamou de “narrativa falsa e mal-intencionada” envolvendo o Trem de Aragua “para punir todos os imigrantes venezuelanos e estigmatizar” o país.

