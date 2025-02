Jovens adultos se sentem cada vez mais desamparados

Os jovens adultos na Suíça também sentem que a diferença entre as gerações está aumentando. Keystone-SDA

Os jovens adultos na Suíça percebem que sua influência no desenvolvimento futuro da sociedade está diminuindo. Eles também sentem que a diferença entre as gerações está aumentando, revelou o Barômetro de Geração 2025 do Instituto Sotomo na quinta-feira.

Mais de dois terços dos suíços (71%) estão pessimistas em relação ao futuro, uma tendência que “aumentou claramente” desde a última pesquisa em 2023, de acordo com o comunicado à imprensa. Essa falta de otimismo em relação ao futuro é particularmente acentuada entre as gerações mais jovens, que sentem cada vez mais que não têm influência sobre o curso dos acontecimentos.

De acordo com o barômetro, 88% dos entrevistados com menos de 35 anos sentem que têm pouca influência no desenvolvimento futuro da sociedade. Esse número era de 73% em 2023 para a mesma faixa etária. Os jovens parecem ver menos promessas de que as coisas vão melhorar a cada geração, observa o estudo.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

