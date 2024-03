Compras pela internet aumentam na Suíça

KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Na Suíça, a proporção do comércio varejista aumentou pouco nos últimos anos, enquanto a compra com um smartphone ou computador continua popular e o gasto do consumidor por pedido está aumentando.

4 minutos

Hanna Wey, SRF Outra língua: 1 English en Online spending rises in Switzerland original ler mais Online spending rises in Switzerland

Existem diferenças no comportamento de compra entre a Alemanha, a Áustria e a Suíça. Uma pesquisa representativa da Universidade de St. Gallen constatou que o varejo tradicional aumentou mais nos países vizinhos do que na Suíça, onde as compras pela internet continuam populares.

“As ofertas e a entrega das lojas online são relativamente baratas”, disse o autor do estudo, Thomas Rudolph, do Instituto de Administração de Varejo da Universidade de St. Gallen.

Outro motivo, de acordo com Rudolph, é a afinidade da população suíça com o comércio online. Além disso, as lojas online têm um design extremamente simples. A conveniência também desempenha um papel central para os clientes e isso precisa ser considerado, disse Rudolph.

A pesquisa mostrou que 44% dos entrevistados na Suíça consideraram a variedade de produtos na internet mais atraente do que na loja física. Além disso, 23% dos entrevistados classificaram o preço da compra digital como mais atraente em comparação com o preço na loja.

Do computador ao celular

Uma mudança também pode ser observada nas compras digitais, com um número cada vez maior de pessoas usando seus telefones celulares para fazer compras pela internet.

“Na Digitec Galaxus, dois terços dos clientes acessam a loja online usando seus smartphones”, disse o porta-voz Stephan Kurmann.

As observações do varejista online suíço estão de acordo com os resultados da pesquisa realizada pela Universidade de St. Gallen. Na Suíça, 43% dos entrevistados disseram que fizeram suas compras pela internet pelo telefone celular. Em 2017, esse número era de apenas 12%.

Aumento dos gastos pela internet

As pessoas que fizeram pedidos pelo computador gastaram uma média de CHF156 (US$177) por compra em 2017. Hoje, esse valor está um pouco abaixo de CHF 300. Ao fazer o pedido pelo telefone celular, gasta-se uma média de pouco mais de CHF220. Em 2017, esse valor era de CHF126.

Mostrar mais

Mostrar mais Custo de vida precário revela ilusão salarial suíça Este conteúdo foi publicado em “Você é da Suíça, deve ser rico!” É assim que a Suíça é vista do exterior. A realidade é muito diferente. ler mais Custo de vida precário revela ilusão salarial suíça

Se forem levados em conta os pedidos pela internet e as compras em lojas físicas, o gasto por compra também está aumentando. O aumento mais forte desde 2017 foi registrado em eletrônicos (+57%), enquanto o vestuário viu o gasto por compra aumentar 21% desde 2017.

Comportamento compulsivo

As compras pela internet, especialmente pelo telefone celular, também têm suas desvantagens. “Uma em cada cinco pessoas na Suíça apresenta um comportamento de compra compulsivo. O problema é acentuado quando as pessoas têm um shopping center inteiro no bolso o dia inteiro”, diz a especialista em vício em compras Christina Messerli. Ela aconselha as pessoas a levar esse problema a sério e conversar com alguém a respeito.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch