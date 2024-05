Número de fazendas na Suíça diminui, enquanto participação de orgânicos aumenta

Propriedades rurais em Appenzell, no nordeste da Suíça KEYSTONE/© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER

No ano passado, havia 47'719 propriedades rurais na Suíça, 625 a menos do que no ano anterior. As propriedades rurais estão produzindo cada vez mais de forma orgânica: sua participação agora é de 16,5% e cobrem um quinto da área agrícola utilizada.

Em 2023, 7.896 propriedades rurais estavam cultivando suas terras de acordo com as diretrizes da agricultura orgânica, 77 a mais do que no ano anterior (1%), informou o Departamento Federal de Estatística na terça-feira. No entanto, houve uma desaceleração em comparação com os anos de 2019 a 2022.

Os cantões de Schaffhausen (23,8%) e Genebra (17,3%) registraram um aumento acentuado no número de propriedades rurais orgânicas.

Os agricultores orgânicos têm 190.000 hectares de terras agrícolas à sua disposição, 3.700 hectares a mais do que em 2022 (2%). Isso corresponde a quase um quinto (18,2%) da área agrícola utilizada da Suíça. As propriedades rurais orgânicas são ligeiramente maiores do que a média (24,1 hectares, em comparação com 21,8 hectares).

Em 2023, a área agrícola utilizada da Suíça cobriu 1,04 milhão de hectares, composta principalmente de prados e pastagens naturais (58%) e terras aráveis (38%). Os 4% restantes são cobertos por vinhedos e pomares.

No total, havia 47.719 propriedades rurais na Suíça em 2023, 625 a menos do que em 2022 (-1,3%). O setor empregava 148.900 pessoas, um declínio de 0,5% em um ano. Os cantões da cidade da Basileia (-7,1%), Zurique (-2,1%) e Appenzell Outer Rhodes (-2,1%) registraram as maiores quedas no número de propriedades rurais. Genebra (0,8%) e Nidwalden (0,3%) foram os únicos cantões a registrar um ligeiro aumento.

Mais de uma em cada 14 propriedades rurais (7,3%) era administrada por uma mulher no ano passado, um número que vem aumentando constantemente ao longo dos anos.

Girassóis

O departamento de estatísticas ressalta que houve tendências variadas nas safras e no número de animais. O cultivo de girassol aumentou 21,7%, chegando a 6.400 hectares. Quase tudo isso foi usado para produzir óleo de cozinha. A soja também continuou a crescer (6,3%, 3.100 hectares).

As estatísticas também indicam que a área total cultivada com cereais caiu 2,5%, para 141.400 hectares. Nem todos os cereais foram afetados por essa queda, uma vez que a espelta (8.500 hectares, 6,6%), a aveia (2.900 hectares, 2,0%) e o centeio (2.100 hectares, 13,8%) aumentaram.

A criação de aves continuou a crescer (0,3%), principalmente devido à popularidade dos frangos de corte suíços (2,1%). Em contrapartida, o número de vacas leiteiras e suínos caiu 2% e 3,5%, respectivamente.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

