População suíça pode chegar a 10,5 milhões até 2055

A partir de 2035, o crescimento populacional virá exclusivamente da imigração e dependerá cada vez mais da situação econômica da Suíça, segundo o Departamento Federal de Estatística. Keystone-SDA

A população suíça deverá crescer para 10,5 milhões até 2055, principalmente devido à imigração, de acordo com a última previsão do Departamento Federal de Estatística.

4 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss population could hit 10.5 million by 2055 ler mais Swiss population could hit 10.5 million by 2055

Deutsch de Bevölkerung dürfte bis 2055 auf 10,5 Millionen anwachsen original ler mais Bevölkerung dürfte bis 2055 auf 10,5 Millionen anwachsen

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

De 2035 em diante, o crescimento natural da população – a diferença entre o número de nascimentos e mortes – será negativo. Assim, o crescimento virá exclusivamente da imigração e será cada vez mais dependente da situação econômica do país, disse o departamento de estatísticas na terça-feira (15).

O órgão de estatística calculou dois outros cenários: uma previsão “alta” prevê uma população de 11,7 milhões em 2055, e uma previsão “baixa” de 9,3 milhões.

Envelhecimento rápido até 2040

A população suíça continuará a envelhecer, diz o departamento de estatísticas, com muitos baby boomers se aposentando e a expectativa de vida aumentando. A população com 65 anos ou mais aumentará em cerca de 50% entre 2024 e 2055.

Espera-se que ela aumente rapidamente até cerca de 2040, antes de se estabilizar. O crescimento anual atingirá um pico de 2,6% em 2029. O número de pessoas com 80 anos ou mais quase dobrará, passando de 0,54 milhão em 2025 para 1,03 milhão em 2055. Naquele ano, as pessoas com 65 anos ou mais representarão um quarto da população, mais do que crianças e adolescentes (17,9%).

Mostrar mais

Mostrar mais Como espremer mais alguns milhões de pessoas na Suíça Este conteúdo foi publicado em A população suíça continua a crescer, mas há espaço suficiente para atender a todos? Nós revisamos os números. ler mais Como espremer mais alguns milhões de pessoas na Suíça

Em 2024, havia 38 idosos para cada 100 pessoas ativas com idade entre 20 e 64 anos; esse número aumentará para pelo menos 50 em 2055.

Mas a população ativa, que inclui pessoas empregadas e desempregadas, aumentará em 12,5%, de acordo com o departamento. E ela será mais instruída: daqui a 20 anos, mais de 60% das pessoas de 25 a 64 anos terão uma qualificação de nível superior.

Zurique e região do Lago de Genebra

A população da Suíça continuará a se concentrar nas regiões de Zurique e do Lago de Genebra, de acordo com o Departamento Federal de Estatísticas. O maior crescimento populacional será observado nos cantões de Lucerna (32%), St. Gallen (25%), Vaud e Genebra (22%), Argóvia e Turgóvia (20%). Espera-se que a população de Zurique cresça 18%.

Em contrapartida, os cantões de Neuchâtel (0,4%), Schaffhausen (0,4%) e Appenzell Rhodes Exterior (0,9%) devem crescer menos de 1%. O Jura, por sua vez, deve registrar uma queda de 0,1%.

Nos outros cantões de língua francesa, o aumento será de 18,5% no Valais, 14,4% em Friburgo e 2% em Berna.

Mostrar mais

Mostrar mais Partido suíço de direita lança iniciativa para limitar imigração Este conteúdo foi publicado em A nova tentativa de limitar a imigração na Suíça pode levar à rescisão do acordo sobre a livre circulação de pessoas. ler mais Partido suíço de direita lança iniciativa para limitar imigração

Iniciativa do Partido Popular Suíço

Enquanto isso, o Partido Popular Suíço, direita nacionalista, lançou uma iniciativa intitulada “Não aos 10 milhões de suíços! (iniciativa de sustentabilidade)”, com o objetivo de evitar que a população ultrapasse esse limite até 2050.

O projeto exige controles rigorosos sobre a imigração e medidas a serem tomadas assim que a população ultrapassar 9,5 milhões. Se necessário, os tratados internacionais que “incentivam o crescimento populacional”, como o acordo sobre a livre circulação de pessoas com a União Europeia, devem ser rescindidos.

Mostrar mais

Mostrar mais Governo suíço rejeita proposta para limitar a população Este conteúdo foi publicado em O governo apresentou seus argumentos contra uma proposta do Partido Popular Suíço para limitar a população a 10 milhões de habitantes. ler mais Governo suíço rejeita proposta para limitar a população

O governo suíço se opõe à proposta, que, segundo ele, ameaça a prosperidade, a economia e a segurança do país. Embora não esteja propondo uma contraproposta, o Conselho Federal reconhece que a imigração e o crescimento demográfico representam desafios.

Portanto, propõe a introdução de medidas de acompanhamento para lidar com a imigração no mercado de trabalho, na habitação e no asilo. O Parlamento ainda precisa decidir sobre o texto da iniciativa, antes que ela seja submetida a uma votação nacional.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever