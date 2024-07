Número de abortos bate recorde na Suíça em 2023

Em 81% dos casos, a interrupção foi realizada por meio de medicação e em 19% por meio de cirurgia. Keystone-SDA

O número de abortos na Suíça atingiu um recorde em 2023. No ano passado, foram registrados 12.045 abortos na Suíça, em comparação com 11.374 no ano anterior.

Em 2023, isso corresponde a uma taxa de 7,3 abortos por 1.000 mulheres com idade entre 15 e 44 anos, em comparação com 7 em 2022, de acordo com dados publicados na quinta-feira pelo Departamento Federal de Estatística da Suíça. Entre as jovens de 15 a 19 anos, a taxa permanece estável em um nível baixo (3,4 abortos por 1.000 mulheres).

A proporção de mulheres com mais de 30 anos no momento da interrupção da gravidez foi de 53% no ano passado. Isso se compara aos 48% de dez anos atrás, de acordo com o departamento de estatísticas.

A maioria das intervenções (95%) ocorre durante as primeiras doze semanas de gravidez, e 77% durante as primeiras oito semanas. Em 81% dos casos, a interrupção foi realizada por meio de medicação e em 19% por meio de cirurgia.

