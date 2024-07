Yellen lança esforço para desmantelar crimes contra a natureza na bacia amazônica

Por David Lawder

BELÉM (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, lançou no sábado um novo esforço com os governos da bacia amazônica para desmantelar o financiamento ilícito que sustenta crimes contra a natureza, incluindo a colheita ilegal de árvores e outras plantas, minerais e vida selvagem.

Yellen disse que a iniciativa visa aumentar a cooperação entre os ministérios das finanças, as agências de segurança e outras entidades de Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Estados Unidos, com o objetivo de melhorar a capacitação para detectar redes financeiras ilícitas que operam na região.

Os esforços poderão gerar sanções aos grupos responsáveis, isolando-os do sistema financeiro baseado no dólar, disse Yellen ao anunciar a colaboração em Belém, cidade que acolherá a conferência climática COP 30 em 2025.

“Globalmente, estima-se que os crimes contra a natureza geram receitas na ordem de centenas de bilhões de dólares por ano e muitas vezes implicam a utilização indevida e o abuso do sistema financeiro dos Estados Unidos”, disse Yellen.

Ela afirmou ainda que esse tráfico está perturbando o equilíbrio ecológico da floresta amazônica, os meios de subsistência de comunidades locais e as economias nacionais da região.

A Iniciativa da Região Amazônica Contra o Financiamento Ilícito vai procurar impulsionar o treinamento, a cooperação e o compartilhamento de informações para permitir que as agências policiais e financeiras realizem investigações de lavagem de dinheiro contra organizações criminosas transnacionais, cartéis de drogas e outros grupos.

Os EUA e o Brasil irão organizar uma reunião regional nos próximos meses para definir prioridades para o grupo, enquanto o Tesouro vai preparar sessões de treinamento “siga o dinheiro” para aumentar as capacidades dos investigadores, disse Yellen.

O Tesouro dos Estados Unidos também fará investigações conjuntas com os países participantes contra grupos por trás de crimes contra a natureza.

Yellen disse que o Tesouro “não tem ilusões sobre o desafio que enfrentamos. Há muito mais trabalho a fazer. Mas o reforço da coordenação entre os Estados Unidos e os nossos parceiros regionais ajudará a proteger a integridade do sistema financeiro internacional, ao mesmo tempo que visa uma grande ameaça à biodiversidade”, acrescentou.