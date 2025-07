Zuckerberg alcança acordo no caso Cambridge Analytica para evitar julgamento

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e outros membros do conselho de administração da empresa chegaram a um acordo para encerrar um processo judicial no caso de privacidade da Cambridge Analytica, disseram fontes familiarizadas com o assunto à AFP nesta quinta-feira (17).

Os autores do caso, cujo julgamento começou na quarta-feira, alegam que o acordo de 5 bilhões de dólares (R$ 27,8 bilhões) que os líderes do grupo concordaram em pagar ao governo dos EUA por supostas violações de dados de privacidade de usuários do Facebook foi excessivo.

O acordo foi firmado no mesmo dia em que Marc Andreessen, um dos investidores de capital de risco mais influentes do Vale do Silício e membro do conselho de administração da Meta, deveria depor.

Zuckerberg também deveria comparecer ao tribunal de Wilmington, Delaware, na próxima segunda-feira.

Entre os convocados para depor estavam o investidor do Vale do Silício, Peter Thiel, e a executiva da Meta, Sheryl Sandberg.

A Cambridge Analytica era uma empresa de consultoria política que coletou indevidamente dados pessoais de milhões de usuários do Facebook para propaganda política durante as eleições americanas de 2016 e o referendo do Brexit.

Este caso colocou o Facebook e Zuckerberg na mira de Washington, que iniciou mudanças regulatórias, e da sociedade em relação à coleta e ao uso de dados privados por empresas de tecnologia.

Os acionistas alegaram que membros do conselho conspiraram para pagar mais ao governo dos EUA em troca de garantir a inocência de Zuckerberg.

Observadores da empresa esperavam que o julgamento esclarecesse detalhes internos sobre como Zuckerberg e os executivos do Facebook lidaram com o escândalo.

Na época do acordo, Zuckerberg estava sob pressão de governos e congressos de grandes potências ocidentais, que acusavam a Rússia e outros países de interferir nas eleições desses países por meio do Facebook.

