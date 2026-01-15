Компания HUG: «Международный рынок – это наша гарантия роста»

Анна Хуг (принадлежит к пятому поколению семьи владельцев компании) и Марианна Вютрих Гросс руководят компанией HUG в качестве делового тандема. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

В эксклюзивном интервью порталу Swissinfo председатели правления швейцарской компании HUG, известного производителя печенья и хлебобулочных изделий, рассказывают о трудностях, связанных с выходом на международные рынки. Беспокоит их и влияние мощного швейцарского аграрного лобби.

Филипп Мониер Имея двойное швейцарско-мексиканское гражданство, Филипп Мониер вырос в Японии, Мексике и Швейцарии, позже он жил еще в семи других странах, включая США, Китай и Сингапур. Увлекается журналистикой и бизнесом, занимал руководящие должности в нескольких транснациональных компаниях, сам основал три компании, возглавлял агентство экономического развития Западной Швейцарии Greater Geneva Bern area. Вера Лейзингер Я работаю с мультимедийным контентом. Готовлю видеоролики и фотографии для разных онлайн-каналов SWI swissinfo.ch и работаю в качестве фоторедактора. Получила степень бакалавра в области производства мультимедийных материалов и прошла стажировку в качестве медиаматика. Доступно на 1 другом языке English en HUG: ‘We see our strongest growth in foreign markets’ Оригинал Читать далее HUG: ‘We see our strongest growth in foreign markets’

Швейцарская компания HUG, известная, в частности, своими традиционными сухариками Zwieback, уже около 150 лет находится в собственности одной и той же семьи. Это, однако, не мешает Анне Хуг (Anna Hug) и Марианне Вютрих (Marianne Wüthrich), стоящим сегодня у руля предприятия, активно внедрять новые технологии, включая использование искусственного интеллекта, и приобретать другие компании.

В интервью Swissinfo они подчёркивают, что, несмотря на высокие издержки, все производство как было, так и останется в Швейцарии, а возможность продажи этой компании какому-то глобальному концерну, по их словам, даже не рассматривается. Возникнув в Центральной Швейцарии, компания HUG реализует за рубежом около 14% своей продукции, рассматривая внешние рынки в качестве главного двигателя и гаранта будущего роста. Журналисты Swissinfo встретились и поговорили с руководством HUG в штаб-квартире компании в городе Мальтерс (Malters, кантон Люцерн). Анна Хуг отвечает сегодня за рынки сбыта, а Марианна Вютрих, не имеющая родственных связей с семьёй владельцев, курирует оперативную деятельность.

Swissinfo: Вы вместе руководите компанией HUG, работая на условиях частичной занятости: каждая из вас берёт на себя нагрузку в 70%. Как эта модель работает на практике?

Анна Хуг: Мы очень довольны нынешней моделью совместного руководства. Наш тандем работает хорошо, потому что у нас чётко распределены зоны ответственности. Разумеется, постоянное поддержание надлежащей степени взаимной информированности о всех делах и вопросы координации решений требуют времени, но в то же время эта модель даёт возможность совместно разрабатывать новые идеи и гибко определять стратегический курс.

Swissinfo: Насколько важны для компании HUG зарубежные рынки?

Анна Хуг: На экспорт приходится 14% нашего промышленного оборота, за пределами Швейцарии мы видим сейчас для нас наибольший потенциал роста, поскольку возможности внутреннего рынка страны сильно ограничены. Нашей основной экспортной продукцией являются тарталетки (tartelettes), которые мы в первую очередь производим для предприятий общественного питания и пищевой индустрии. Географически сильнее всего мы представлены в Европе: этот рынок в последние годы развивался особенно динамично и сейчас обеспечивает около 50% нашего экспорта.

Следующим по значимости рынком остаются Соединённые Штаты. Кроме того, за последние 10 лет мы укрепили свои позиции на Ближнем Востоке и в регионе Восточной Азии. Поскольку мы слишком малы для создания собственных зарубежных дочерних структур, мы работаем через официальных импортёров. Некоторые из них, например, в США и Японии, это швейцарцы, проживающие за границей. И поэтому мы сознательно не продаём нашу продукцию напрямую через интернет в другие страны, поскольку не хотим становиться их конкурентами.

Swissinfo: Сказываются ли на вашей деятельности торговые пошлины, введённые США в отношении швейцарского экспорта?

Анна Хуг: Американский рынок является для нас крупнейшим национальным рынком сбыта. Разумеется, пошлины, введённые нынешней администрацией США, в сочетании с сильным швейцарским франком, который сейчас находится почти на максимальном уровне за последние 10 лет, стали для нас серьёзным вызовом. Однако об угрозе существованию компании речи и близко не идет.

В производственных цехах компании HUG в г. Мальтерс (Malters, кантон Люцерн). Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Swissinfo: Вы также распространяете в Швейцарии продукцию двух иностранных компаний: это бренды Limonina (продукты на основе сока лайма) и Dobla (шоколадные элементы декора кондитерских изделий). Видите ли вы ваш потенциал роста также и в дистрибуции в Швейцарии зарубежной продукции?

Анна Хуг: Скорее нет. К нам регулярно обращаются иностранные компании, которые хотели бы выйти на швейцарский рынок посредством нашей сбытовой сети, однако мы не рассматриваем это направление как стратегически значимое.

Swissinfo: В 2024 году вы запустили на основе искусственного интеллекта маркетинговую кампанию по продвижению шоколадного печенья DAR-VIDA— Ovomaltine. Какие выводы вы сделали по итогам этой акции?

Анна Хуг: Нашей главной мотивацией было получить практический опыт работы с искусственным интеллектом, поскольку мы видим, что эта технология становится неотъемлемой частью рекламной индустрии. Кампания с использованием ИИ оказалась несколько дешевле классической и потребовала чуть меньше трудозатрат, даже несмотря на то, что мы использовали сразу три взаимодополняющих инструмента на основе ИИ и создали более тысячи различных вариантов рекламного контента на основе соответствующего количества промптов. Самое важное для нас — мы не получили ни одного негативного отклика от клиентов. В перспективе мы ожидаем резкого улучшения возможностей искусственного интеллекта, но это не означает, что мы откажемся от традиционных рекламных кампаний. Так, наша нынешняя рождественская кампания реализуется полностью классическими методами.

Swissinfo: Будучи семейной компанией, не представленной на бирже, вы не обязаны публиковать свои финансовые показатели. Почему вы всё-таки решили раскрыть ряд ключевых данных, таких как торговый оборот (в 2024 году: 131 млн швейцарских франков, или 166 млн долларов) и прирост объёма продаж (4%), причём как в целом по компании, так и по отдельным направлениям?

Анна Хуг: Мы достаточно открытая компания, даже если мы и не раскрываем некоторые показатели, например цифры рентабельности. Я считаю важным, чтобы нынешние и будущие сотрудники, а также другие заинтересованные стороны, видели, что мы действуем прозрачно и что мы регулярно присутствуем в медиапространстве.

Анна Хуг (Anna Hug). Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Swissinfo: С 1995 года вы, в том числе, приобрели четыре швейцарские компании. Как проходил процесс их интеграции?

Марианна Вютрих: На сегодняшний день все эти компании, включая их производственные линии, полностью интегрированы в структуру HUG, хотя в отдельных случаях этот процесс и занимал более 10 лет. Что касается возникшего многообразия брендов, то сейчас мы сосредотачиваемся лишь на четырёх: HUG, Wernli, DAR-VIDA и HUG Food Service.

Swissinfo: Рассматриваете ли вы возможность новых приобретений?

Марианна Вютрих: Да, мы открыты для приобретения новых компаний. Мы также готовы рассматривать покупку зарубежных предприятий, хотя понимаем, что такие сделки будут более сложными.

Swissinfo: Многие ваши конкуренты — такие как Nestlé или Danone — являются глобальными концернами. Как вам удаётся сохранять конкурентоспособность? И не возникает ли соблазна продать семейный бизнес?

Анна Хуг: У нас нет намерений продавать компанию какому-то крупному концерну. Я убеждена, что наши происхождение и традиции придают бизнесу чёткое чувство смысла и направления. Мы остаемся по-настоящему семейной компанией, и, как мне кажется, это довольно позитивно воспринимается нашими партнёрами и другими заинтересованными сторонами. Небольшой масштаб позволяет нам быстро принимать все самые важные решения. Кроме того, мы намерены и дальше работать именно в Швейцарии. Но мы тоже вынуждены снижать издержки, поэтому всё наше производство в значительной степени автоматизировано, хотя ещё и не полностью, поскольку каждая производственная линия должна выпускать сразу несколько видов продукции.

Swissinfo: Оказываются ли швейцарские производители продуктов питания в менее выгодном положении на мировом рынке по сравнению с зарубежными конкурентами?

Марианна Вютрих: Швейцария — не самое простое место для производства продуктов питания. Уровень заработной платы здесь заметно выше, чем у иностранных производителей. Кроме того, из-за влияния мощного аграрного лобби такие сырьевые товары, как мука, сахар и молоко, стоят в Швейцарии в два-три раза дороже, чем за рубежом. К тому же, с тем чтобы соответствовать требованиям лейбла «Сделано в Швейцарии», мы просто обязаны закупать большую часть наших ингредиентов внутри страны. Поэтому неудивительно, что швейцарские производители печенья, и мы не исключение, не могут похвастаться чрезмерно большими объёмами экспорта.

Марианна Вютрих Гросс (Marianne Wüthrich Gross). Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Swissinfo: В ситуации увеличения накладных расходов и издержек в Швейцарии не рассматривали ли вы возможность вынести часть ваших вспомогательных функций — например, бухгалтерию или IT — в страны с более низкими затратами?

Марианна Вютрих: Нет. Мы в понятие Swissness вкладываем не только обязанность соблюдения минимального набора юридически закрепленных требований (создание не менее 80% добавленной стоимости в Швейцарии), но и стремление сохранить в стране все основные элементы цепочки создания добавленной стоимости, включая вспомогательные и административные функции.

Swissinfo: Почему, на ваш взгляд, в Швейцарии базируется так много международных — как крупных, так и небольших — компаний из пищевой отрасли? Является ли этот сильный продовольственный кластер преимуществом для HUG?

Марианна Вютрих: Я считаю, что в Швейцарии существует прочная традиция производства продуктов питания высокого качества. Кроме того, здесь развита система профильного образования, начиная от среднего-специального образования до академических программ вузовского уровня. В стране есть и очень успешные стартапы, такие как Planted, производящий «растительное» мясо. На мой взгляд, этот кластер скорее помогает нам, чем мешает — например, когда речь идёт о поиске хорошо подготовленных специалистов, даже если одновременно и возрастает риск высокой текучести кадров.

В то же время пищевая промышленность Швейцарии сегодня находится в сложной ситуации. Идет процесс смены собственников и эта тенденция, вероятно, сохранится на ближайшую перспективу. Сами по себе изменения в структуре собственности не всегда обязательно негативны, однако они способны дестабилизировать трудовой коллектив, приводя нередко даже к закрытию предприятий или к существенному сокращению численности персонала. Недавний пример — компания по переработке молока HSN (Hochdorf Swiss Nutrition), которая после ее продажи инвестиционному фонду резко сократила объёмы производства.

Swissinfo: В обществе сегодня всё чаще звучит обеспокоенность по поводу продуктов питания с высоким содержанием сахара и жиров. Как вы адаптируетесь к этому тренду?

Анна Хуг: Безусловно, в стране наблюдается сейчас тенденция к более здоровому питанию, и у нас есть сильный ответ на этот запрос — цельнозерновые снеки линейки DAR-VIDA. В более широком смысле я считаю, что потребители достаточно осознанно относятся к тому, как и когда они употребляют нашу продукцию. В нашей продукции есть и сахар, и жиры, именно они и делают её столь вкусной, но потреблять такие продукты важно в разумных количествах. Главное здесь умеренность.

Мы тестировали версии уже существующих продуктов с пониженным содержанием сахара, но, если говорить откровенно, они не пользовались особым спросом. При разработке новых рецептур мы, однако, следим за тем, чтобы использовать только то количество сахара и жиров, которое действительно необходимо для хорошего вкуса. При этом я также замечаю, что часто возникает заметный разрыв между тем, что потребители декларируют в качестве своего пожелания,например, иметь в продуктах меньше сахара или жиров, и тем, что они в итоге покупают и потребляют.

В 2008 году компания HUG приобрела производителя печенья Wernli, продукция которого по-прежнему, однако, продаётся под этим брендом. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

Swissinfo: Устойчивое развитие также занимает важное место в бизнес-стратегии компании HUG. Помогает ли этот фактор привлекать клиентов, или, например, обосновывать более высокие розничные цены, повышать рентабельность, а также привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников?

Анна Хуг: Экологически устойчивое развитие действительно играет для нас ключевую роль во многих сферах, начиная с сырья, упаковки, энергетики и климатической политики вплоть до инфраструктуры, производственных процессов, решения проблемы отходов, работы с персоналом и совокупности практик, связанных с участием сотрудников в жизни компании и с тем, насколько они идентифицируют себя со своим работодателем. Я убеждена, что наше семейное предприятие остаётся столь успешным вот уже 150 лет именно потому, что экологическая и производственная устойчивость всегда были частью нашей ДНК.

Поэтому, да, я считаю, что в долгосрочной перспективе это приносит практически все те преимущества, о которых вы говорите, за исключением, пожалуй, возможности устанавливать более высокие розничные цены, поскольку наш сектор отличается очень жёсткой конкуренцией. Вместе с тем мы видим и явно негативный аспект нынешнего тренда на так называемую «устойчивость»: он порождает бесконечные требования к отчётности, даже в тех случаях, когда такая отчётность для малых и средних предприятий формально ещё не является обязательной.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

