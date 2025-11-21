Окажется ли «гормональная» говядина из США на швейцарском столе?

По имеющимся оценкам, от двух третей до 90% товарного поголовья скота в США получает на откормочных площадках гормональные импланты или кормовые стимуляторы роста. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

США снизили тарифы на швейцарский экспорт с 39% до 15%, но взамен Берн пойдет на уступки и увеличит беспошлинные квоты на импорт американской говядины, рыбы и мяса птицы. Должны ли швейцарские потребители начинать беспокоиться?

Ананд Чандрасекхар



Я пишу о пищевой промышленности и агробизнесе и особенно интересуюсь устойчивыми цепочками поставок, безопасностью и качеством продуктов питания, а также новыми участниками рынка и тенденциями развития отрасли. Благодаря образованию в области лесного хозяйства и биологии охраны природы я стал эко-активистом. Журналистика и жизнь в Швейцарии сделали меня беспристрастным наблюдателем, призывающим компании к ответственности за свои действия. Доступно на 1 другом языке English en Explainer: Will Swiss supermarkets be inundated with cheap, hormone-filled beef after US tariff deal? Оригинал Читать далее Explainer: Will Swiss supermarkets be inundated with cheap, hormone-filled beef after US tariff deal?

Обнародованная 1 августа 2025 года, в День 1 Августа, в национальный праздник Швейцарии, информация о введении США 39-процентного таможенного тарифа на весь швейцарский импорт стала для Берна настоящим шоком. В правительстве были уверены, что худшего удалось избежать и что анонсированный 2 апреля в так называемый «День освобождения» тариф в 31% удалось снизить до более приемлемых 10%. Вместо этого швейцарским экспортёрам пришлось смириться с самой высокой тарифной ставкой, так что в итоге европейские конкуренты Швейцарии оказались на американском рынке в куда более выгодных условиях.

Как и предупреждали эксперты, 39-процентный тариф нанёс серьёзный удар по аграрному сектору Швейцарии, и прежде всего по сырной отрасли. На США приходилось на тот момент около 11% всего швейцарского экспорта сыра — 8 774 тонны по итогам 2024 года. Американский рынок был вторым по значимости для швейцарского сыра после Германии. Данные за август 2025 года показали резкое сжатие экспорта: объемы сыра, экспортированного из Швейцарии в США, сократились на 55,4%, в то время как на остальных рынках этот показатель составил всего 9,4%.

Внешний контент

И вот в пятницу, 14 ноября 2025 года, правительство Швейцарии сообщило о подписании с США необязывающего «Меморандума о намеренияхВнешняя ссылка», в соответствии с которым тарифная таможенная ставка должна быть снижена до 15%. Этому соглашению предшествовала поездка группы швейцарских бизнес-лидеров в США, которые встретились с Дональдом Трампом и преподнесли ему часы и золотой слиток. Но достаточно ли этого снижения для того, чтобы поддержать отечественных сельхозпроизводителей, — и что всё это в конечном счёте означает для потребителей?

Как сделка отразится на экспорте швейцарского сыра?

Новость о снижении американских таможенных тарифов с 39% до 15% вселила в швейцарских производителей молочной продукции, рассчитывавших теперь на восстановление поставок сыра в США до прежнего уровня, определенную надежду. «Снижение тарифа с 39% до 15% стало бы позитивным сигналом для всей отрасли, это могло бы повысить конкурентоспособность нашей продукции (на рынке США)», — указала Дезире Стокер (Désirée Stocker) из отраслевой организации Switzerland Cheese Marketing.

Однако сроки реального введения нового тарифного режима пока ещё согласовываются Берном и Вашингтоном, так что сырная отрасль остаётся, мягко говоря, в подвешенном состоянии. «Для нас особенно важен Рождественский сезон, а все заказы на этот период были оформлены ещё при 39-процентном тарифе. Поэтому первые выводы мы сможем сделать не раньше завершения первого квартала 2026 года», — добавляет Дезире Стокер. Существуют и другие опасения: даже сниженный таможенный тариф может оказаться недостаточным для того, чтобы вернуть спрос на швейцарский сыр в США на прежний уровень. До августа 2025 года на сыр марки «Грюйер» действовал 10-процентный тариф, в США он продавался примерно по 60 долларов за килограмм — уже более чем вдвое дороже, чем в Швейцарии.

Внешний контент

С учетом тарифа в 39% цена на этот сыр поднялась до 65 франков, и даже возвращение к 15% всё равно оставит её примерно на уровне в 52,50 франка за килограмм. «Мы пока не знаем, какой именно режим будет применяться: будет ли ставка 15% распространяться на все виды сыра — и продолжат ли американские покупатели брать нашу продукцию, если она будет дороже не на 39%, а «только» на 15%», — говорит Сандра Хельфенштайн (Sandra Helfenstein), представительница «Швейцарского фермерского союза» (Schweizer Bauernverband).

Квоты и уступки

В обмен на снижение тарифной ставки до 15% швейцарские компании пообещали вложить в экономику США за время до конца 2028 года 200 миллиардов долларов. В рамках этой сделки Швейцария также согласилась снизить импортные пошлины на американские промышленные товары, не остался в стороне и аграрный сектор Швейцарии, обычно надежно защищённый от иностранной конкуренции. Снижены будут таможенные тарифы на американскую рыбу и морепродукты. Эта уступка объективно и не столь важна: в 2024 году Швейцария импортировала из США всего 825 тонн рыбы и морепродуктов. А вот ситуация с мясом выглядит иначе. Швейцарский фермерский союз (Schweizer Bauernverband) относит его к стратегически важной категории импорта. Согласно упомянутому «Меморандуму о намерениях», Швейцария предоставит США по отдельным видам мяса право ввоза на беспошлинной основе.

Но чтобы избежать резкого увеличения объёмов поставок, эта уступка будет ограничена строго фиксированными годовыми объёмами. В итоге американским производителям будет разрешено поставлять в Швейцарию 500 тонн говядины в год (почти вдвое больше показателей 2024 года), 1 000 тонн бизоньего мяса и 1 500 тонн мяса птицы — и всё это без уплаты пошлин. В 2024 году Швейцария в общей сложности импортировала 261 тонну говядины и 46 000 тонн мяса птицы. На первый взгляд, изменения не выглядят существенными. Собственное производство мяса в стране покрывает около 80% внутреннего спроса, остальные 20% уже импортируются — главным образом из Австрии, Германии и Ирландии (говядина), а также из Бразилии (мясо птицы).

«Мы всегда импортировали говядину из США, но в небольших объёмах. Предлагаемое в рамках сделки количество лишь немного превышает нынешние поставки, поэтому оно не окажет значимого влияния на внутреннее производство или на розничные цены», — говорит Филипп Хэберли (Philippe Haeberli), представитель Proviande, отраслевой ассоциации предприятий швейцарской мясной промышленности. Защищая собственное производство мяса, Швейцария регулирует его импорт при помощи системы тарифных квот, объём которых привязан к количеству животных, забиваемых и продаваемых на швейцарских аукционах. Импортёры тоже могут участвовать в этих аукционах, на которых распределяются данные квоты — они позволяют ввозить мясо по существенно более низкой таможенной ставке.

Внешний контент

После исчерпания этих «низких» квот вступает в силу значительно более высокий таможенный тариф. И пока неясно, войдут ли американские поставки в действующие низкотарифные квоты, или нет. «Для нас было бы лучше, если бы поставки из США вошли в действующие низкотарифные квоты. Но ведь и этот резерв постепенно исчерпывается: Федеральный совет уже сделал в мясном секторе уступки странам блока МЕРКОСУР», — отмечает Сандра Хельфенштайн. А это может означать, что в 2026 году Швейцарии придётся либо увеличить общий объём импорта мяса, возможно даже в ущерб своему производству, — либо сократить закупки у других стран в пользу США.

Попадёт ли «гормональная» говядина и «хлорированная» курица на швейцарские обеденные столы?

Вся опубликованная информация пока остаётся крайне неполной, но уже ясно, что «Меморандум о намерениях» предусматривает увеличение объёмов импорта американской говядины и мяса птицы в Швейцарию по сниженной тарифной ставке. В эту категорию входит и говядина от скота, которому вводили гормоны роста — а это практика, запрещённая в Швейцарии. По имеющимся оценкам от двух третей до 90% товарного поголовья скота в США получает на откормочных площадках гормональные импланты или кормовые стимуляторы роста. Такая продукция может продаваться в Швейцарии, но только при условии, что лабораторный контроль не выявит в мясе следов гормонов.

«Американская говядина вовсе не дешёвая и содержит гормоны роста, что должно быть чётко указано на этикетке. Мы не считаем, что швейцарские потребители готовы покупать большие объёмы такого мяса. Напротив, большинство предпочитает качественное швейцарское мясо и доверяет стандартам откорма и содержания животных, гарантируемым отечественным производством», — говорит Филипп Хэберли из ассоциации Proviande. Ещё одну проблему эта организация видит в применении в США химических веществ, таких как хлор, для обработки тушек птицы после убоя. Эта мера направлена на защиту потребителей от патогенов, в частности сальмонеллы, и одобрена Министерством сельского хозяйства США.

Однако в Швейцарии и странах Европейского союза такая практика запрещена: там делают ставку на строгие санитарные нормы на всех этапах производства. «Если американская курица была обработана хлором или если скоту вводили гормоны и антибиотики, то об этом обязательно следует информировать потребителя ещё до совершения покупки. Мы настаиваем, чтобы Федеральный совет (правительство Швейцарии) сохранил обязательную маркировку «гормональной говядины», как это было до сих пор, и ввёл аналогичную маркировку для американской курицы, обработанной хлором», — подчёркивает Сара Штальдер (Sara Stalder) из Швейцарского фонда защиты прав потребителей (Stiftung Konsumentenschutz).

По её словам, даже если сегодня швейцарские ритейлеры и заявляют об отсутствии интереса к американскому мясу, беспошлинный импорт всё равно будет влиять на розничные цены. «Особенно это касается ресторанов и кейтеринга, на которые приходится около 50% потребления мяса. Эти отрасли очень неохотно указывают на упаковке, что при производстве их продукции использовались запрещённые методы. Поэтому обязательная маркировка — это вопрос принципиальный», — добавляет Сара Штальдер. И что в «сухом остатке»? Американская «гормональная» говядина и «хлорированная» курица могут появиться в швейцарской продаже, но в очень небольшом количестве и с обязательной маркировкой. Массового присутствия такой продукции на швейцарских обеденных столах ожидать не следует.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

