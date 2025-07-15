Плотная застройка не обязательно разогревает города

Ключевую роль в формировании городской температурной среды играет не столько плотность застройки, сколько то, как именно организовано городское пространство. Keystone-SDA

Плотность застройки сама по себе не обязательно приводит к повышению температуры в городах. Гораздо важнее, как устроена в целом городская среда. Об этом напоминает Ян Кармелиет (Jan Carmeliet), профессор Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) и специалист в области физики зданий.

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«Плотно застроенные кварталы с грамотно размещёнными зелёными зонами и большим количеством деревьев — как, например, в отдельных районах Женевы — могут быть комфортнее, чем открытые, но плохо затенённые и слабо проветриваемые микрорайоны вроде Шёнберга (Schönberg) во Фрибуре», — пишет учёный в статье, опубликованной ETH 3 июля 2025 года. По словам Яна Кармелиета, в прошлом уплотнение застройки слишком часто сводилось к увеличению жилой площади за счёт зелёных насаждений.

Это снижало уровень теплового комфорта и повышало риск перегрева городской среды. Поэтому среди градостроителей и властей широко распространено мнение, что уплотнение неизбежно ведёт к росту температуры. «Я сам занимаюсь поиском способов снижения температуры в городах и считаю это предположение ошибочным, — подчёркивает эксперт. — Проблема не в плотности как таковой, а в том, насколько разумно мы её организуем».

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По его словам, тепловой комфорт формируется за счёт взаимодействия нескольких факторов: тени, создаваемой зданиями и деревьями, естественной вентиляции и эффекта охлаждения благодаря зелёным насаждениям. Такое взаимодействие требует комплексного, адаптивного подхода с учётом особенностей конкретного района, местного климата, доступного пространства и ресурсов. Уплотнение необходимо, чтобы рационально использовать дефицитную городскую землю. Однако оно не должно происходить за счёт качества жизни.

Проект SWICE

«Если мы будем проектировать города так, чтобы они предлагали не только больше жилья, но и больше тени, воздуха, зелени и природы, то тогда уплотнение станет не шагом назад, а ключом к климатически устойчивому будущему», — заключает Ян Кармелиет. Эти вопросы изучаются в рамках проекта SWICE, финансируемого Швейцарским федеральным Ведомством энергетики (Bundesamt für Energie / BFE, подразделение Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций UVEK).

В рамках проекта уже проведён анализ тепловой нагрузки на жителей в отдельных районах Женевы и Фрибура, а также смоделированы различные сценарии озеленения и уплотнения застройки с оценкой их влияния на уровень комфорта проживания. Проект реализуется на базе шести так называемых «жилых лабораторий» (Living Labs), в рамках которых учёные совместно с жителями, властями, девелоперами и градостроителями разрабатывают и тестируют стратегии борьбы с перегревом городской атмосферы.

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