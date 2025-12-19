Цюрихский кооператив Hunziker Areal и «Общество 2000 ватт»

Жилой квартал в Цюрихе Hunziker Areal построен жилищным кооперативом mehr als wohnen с опорой на концепцию «Общества 2000 ватт» (2’000-Watt-Gesellschaft). Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

В Цюрихе уже более десяти лет существует уникальный жилищный кооператив Hunziker Areal, демонстрирующий на практике принципы жизни в соответствии с идеалами «устойчивого развития». Но добровольный отказ от привычных моделей потребления и прежнего комфорта? Это задача не из лёгких.

Жилой квартал Hunziker Areal, расположенный на севере Цюриха, внешне напоминает мне самую обычную современную городскую застройку. Однако архитектурно сдержанный фасад не должен вводить в заблуждение: перед нами не просто жильё, а социально-экологический эксперимент. И если его результаты будут признаны успешными, то такой способ организации жилого пространства мог бы стать моделью для многих других городских районов по всей Швейцарии. Но — будут ли? И станет ли?

Жилой комплекс, построенный кооперативом mehr als wohnen («Больше, чем жильё»), был реализован в 2015 году и с самого начала он рассматривался в качестве пилотного проекта, призванного доказать жизнеспособность концепции так называемого «Общества 2000 ватт» (2’000-Watt-Gesellschaft), сформулированной учеными швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) ещё в конце 1990-х годов. Позднее эта теория легла в основу национальной энергетической и климатической стратегии всей страны.

Концепция «Общество 2000 ватт»: Цель: ограничить энергопотребление в соответствии с глобальными климатическими целями примерно 17 500 кВт·ч на человека в год, что соответствует средней мощности в 2000 ватт, а выбросы CO₂ — одной тонной на человека в год. В настоящее время энергопотребление в Швейцарии составляет в среднем 5500–6000 ватт на человека, что лишь незначительно ниже уровня 1990-х годов. При этом «потребительский углеродный след» оценивается в 10–14 тонн CO₂ на человека в год, что примерно в 10 раз превышает целевой показатель в 1 тонну. Реализация: после того как в 2008 году город Цюрих (Zürich) взял на себя обязательство в долгосрочной перспективе перейти к модели «Общества 2000 ватт», его примеру последовали и другие швейцарские города. Сертифицированные по стандарту «2000 ватт» жилые кварталы должны соответствовать строгим требованиям в области энергоэффективности зданий, использования возобновляемых источников энергии, развития коллективной мобильности и компактных форм проживания. Сертификация: сертификация по стандарту «2000 ватт» опирается на швейцарский стандарт энергоэффективного строительства MinergieВнешняя ссылка, но при этом выходит за его рамки, учитывая энергию, пошедшую на производство строительных материалов (так называемую «серую энергию» / graue Energie), а также параметры так называемой «социальной устойчивости». По итогам 2025 года в Швейцарии будут сертифицированы как объекты стандарта «2000 ватт» либо будут еще находиться в процессе сертификации более 30 девелоперских проектов.

Её центральная идея проста, но амбициозна: каждый человек должен иметь возможность жить комфортно, но не потребляя в среднем более 2000 ватт постоянной мощности, что эквивалентно примерно 17 500 киловатт-часам в год. Такой показатель втрое ниже среднего уровня энергопотребления на душу населения в Швейцарии на момент создания концепции в конце 20 века. Снижение энергопотребления до этого уровня признано важнейшим условием достижения Швейцарией своих национальных и международных климатических целей.

Архитектура устойчивости: от инженерных решений к культурному сдвигу

Архитектура жилого комплекса Hunziker Areal отказывается следовать догмам тех или иных стилистических манифестов: это рациональная, предельно функциональная застройка, инженерные решения здесь не маскируются изящными формами, но открыто демонстрируются в качестве базовой основы всего образа жизни. Кооператив состоит из 13 зданий, в них используются энергоэффективные системы освещения и прочие бытовые приборы, здесь реализовано централизованное отопление с использованием вторичной энергии, на крышах установлены солнечные панели. Все внутренние дворы и улицы между домами закрыты для автомобильного движения и отданы под общественные пространства: детские площадки, палисадники и т. д.

Как поясняет мне Вернер Брювилер, один из основателей кооператива, живущий в Hunziker Areal с самого первого дня, жизнь в таком доме предполагает компромиссы: «Если ты хочешь здесь жить, ты отказываешься от личного автомобиля. Водить машину ты, конечно, можешь, но парковаться возле дома уже нельзя». Именно такие архитектурно-организационные принципы и делают так называемый «энергоэффективный образ жизни» не индивидуальным героизмом, но частью повседневной рутины, встроенной в материальную ткань города.

Измеримая эффективность и пределы технического оптимизма

Спустя почти десятилетие с момента заселения этот квартал не только продолжает последовательно снижать уровень своих выбросов. Он служит ориентиром и для аналогичных проектов по всей стране. Согласно сертификату по стандарту «2000 ватт», комплекс Hunziker Areal сегодня генерирует около 16,6 кг CO₂-эквивалента на квадратный метр в год, что на целых 20% ниже предельно допустимого значения. Высокая энергоэффективность достигается за счёт жестких стандартов теплоизоляции, использования рекуператоров, особого архитектурного подхода к решению проблемы инсоляции и в целом путём компактной планировки.

Уши Рингвальд (Uschi Ringwald) и Вернер Брювилер (Werner Brühwiler) в своей квартире, в которой они проживают с момента учреждения кооператива Hunziker Areal. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

В среднем, здания комплекса потребляют вчетверо меньше энергии, чем типичное швейцарское жильё. Однако в центре внимания кооператива находится не только объективные количественные показатели, но и трансформация повседневных практик каждого члена этой коммуны. Проект Hunziker Areal исходит из того, что «экологическая устойчивость» — это даже не столько инженерная и архитектурная, сколько социальная задача, затрагивающая поведение, привычки, представления о комфорте и индивидуальные предпочтения каждого жильца.

Формирование новых привычек: между рациональностью и рутиной

На уровне цифр — всё выглядит стабильно: квартал использует централизованное теплоснабжение, получая энергию от мусоросжигательного завода. Здесь смонтирована водосберегающая сантехника, есть общие прачечные, для полива зеленых насаждений используют дождевую воду. Но экологически ориентированный образ жизни – это еще и велосипед вместо машины, поезд вместо самолёта, солнечные панели и тепловой насос на даче. Нечто подобное попробовал и я реализовать в своей жизни. И если ровести замену обычных бытовых приборов на энергоэффективные аппараты было просто, но другие меры, например, переход к вегетарианскому питанию, потребовали воли и времени.

Но именно такая логика и заложена в основание проекта Hunziker Areal. Так, сокращение масштабов потребления мяса считается здесь одной из наиболее эффективных мер снижения личного углеродного следа. Однако доля жителей кооператива, сокративших или даже вовсе отказавшихся от мяса, за последние годы не увеличилась — скорее наоборот. Вернер Брювилер рассказывает мне, что его «буквально заставили есть меньше мяса. Когда врач посоветовал сократить масштабы его потребления, я пошёл и съел сосиску — как в последний раз. Моя партнёрша готовит в основном вегетарианские блюда, и со временем я так или иначе, но тоже привык к такому рациону».

Уши Рингвальд, партнёрша Вернера, подчёркивает: её мотивация — не только экологическая, но ещё и чисто экономическая: «Я покупаю наилучшие продукты питания из тех, что я могу себе позволить, но я пенсионерка, поэтому я в основном хожу в магазины, где товары продаются по сниженным ценам». Наиболее радикальным изменением в её образе жизни стал отказ от автомобиля. В Цюрихе сейчас насчитывается примерно 467 автомобилей на 1000 жителей, однако жители кооператива Hunziker Areal придерживаются альтернативной модели: по последним данным, их выбросы CO₂, генерируемые за счет использования частных автомобилей, составляют всего 0,13 тонны на человека в год — против 0,8 тонны в среднем по городу.

Архитектура общения: пространство как посредник

С самого начала Hunziker Areal проектировался не только как полигон для обкатки энергоэффективных технологий, но ещё и как социальный эксперимент. Это была попытка реально, на деле доказать, что архитектура может способствовать формированию прогрессивных моделей организации социальной жизни. Концепция общих пространств — ключевая в этой стратегии. Каждое здание предполагает наличие не только приватного жилья, но и общих кухонь, гостиных, мастерских, игровых площадок. На их базе можно не только готовить еду или устраивать какие-то мероприятия, но и чинить мебель, обмениваться вещами или просто встречаться и общаться с соседями.

Средняя жилая площадь здесь составляет около 34 кв. метров на человека, что ниже среднего уровня по Цюриху (39 кв. м) и тем более — по стране (45 кв. м). Такой метраж позволяет сократить не только потребление энергии, но и объем использованных строительных материалов. И первые годы жизнь в этом квартале были и в самом деле предельно насыщенными: совместные ужины, кинопоказы, инициативы. Но сегодня ситуация изменилась, всем хочется немного тишины, каждому все-таки нужна своя «пещера».

«Уикэнд в Лондоне»

Считается, что одним из самых значительных источников выбросов парниковых газов (метан, водяной пар, углекислота) являются авиаперелёты. Другим источником является так называемое «внешнее потребление», углеродный след, связанный с импортом одежды, электроники, стройматериалов и продуктов питания. Как подчёркивает Евангелос Панос из научного «Института им. Пауля Шеррера», Швейцария может и способна достичь собственной климатической нейтральности, но значительная часть выбросов заносится на экологический счет страны по итогам товарного импорта. Поэтому жители Hunziker Areal предпочитают использовать подержанную мебель, они сами ремонтируют вышедшую из строя бытовую технику, одними и тем же приборами порой пользуются несколько семей.

В итоге здесь сформировалась своего рода «локальная культура умеренного потребления», экологическая устойчивость здесь не декларация, но форма повседневной практики. Евангелос Панос подчёркивает: «Настоящая экологическая устойчивость — это не только чистая энергия. Это ещё и экономика замкнутого цикла, сокращение масштабов личного потребления, это в целом коренное изменение всего образа жизни. Технологии дадут нам многое, но решающим остаётся именно такой культурный сдвиг». В заставленном велосипедами внутреннем дворе жилого кооператива Hunziker Areal легко мечтать о такой двухтысячеваттном будущем просто потому, что здесь, не запреты или лозунги, но сама инфраструктура мягко, но неотвратимо перенастраивает всю повседневную жизнь.

Интерьер жилого корпуса. Существенной особенностью проекта являются внутренние оконные проёмы, ориентированные из жилых помещений в общий коридор, что улучшает естественное освещение и повышает пространственную проницаемость здания. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

«Недавно я услышала в трамвае, как молодая пара обсуждала свой Рождественский уикенд, который они хотят провести в Лондоне, — вспоминает Уши Рингвальд. — Для многих такие перелеты по-прежнему кажутся чем-то обыденным. Я понимаю, что очень сложно бывает отказаться от того, что воспринимается как социальная норма. Но когда ты живёшь здесь, ты всё чаще задаёшь себе этот вопрос — а действительно ли мне это нужно»?

По словам Евангелоса Паноса, такие проекты, как Hunziker Areal, демонстрируют, что снижение повседневных выбросов на 60% возможно уже сегодня, по крайней мере в городских условиях. Однако так называемое «масштабирование» (превращение модели из локального пилотного проекта в общепризнанный стандарт) остаётся пока задачей сложной. Если в городе всё под рукой, то в сельской местности и в горной глубинке без автомобиля не прожить, при этом доступ к элементарным общественным услугам там по-прежнему ограничен.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

