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Банк UBS сохранит в Швейцарии только 190 филиалов

Банк UBS сохранит в Швейцарии только 190 филиалов
Банк UBS сохранит в Швейцарии только 190 филиалов. Keystone-SDA

Начиная с первого квартала 2025 года в Швейцарии будут слиты 85 филиалов банков UBS и Credit Suisse. Об этом на прошлой неделе на ежегодной конференции инвесторов сообщила Сабина Келлер-Буссе (Sabine Keller-Busse), президент совета директоров банка UBS Switzerland.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По ее словам, решая, где какое отделение нужно закрыть, банк каждый раз будет выбирать наиболее оптимальное местоположение, в итоге к 2026 году в Швейцарии останется около 190 банковских отделений, то есть примерно столько же, сколько было у UBS до поглощения банка Credit Suisse.

По последним данным бывший уже банк CS по-прежнему имеет в Швейцарии около 95 филиалов, работающих под вывеской Credit Suisse. Как заявила далее Сабина Келлер-Буссе, швейцарское отделение UBS сосредоточится на достижении сбалансированных доходов и расходов, а также на развитии в стратегически важных для банка областях бизнеса.

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Цель: вернуться после поглощения Credit Suisse к обычному уровню рентабельности. В среднесрочной перспективе цель состоит в том, чтобы достичь скорректированной рентабельности швейцарского подразделения банка на уровне 19%. В первой половине 2024 года этот показатель составлял пока только 14,7%.

До поглощения Credit Suisse в 2022 году он составлял 19,5%, но после начала реализации проекта по интеграции Credit Suisse в систему UBS расходы резко возросли и рентабельность логичным образом упала. Так, во втором квартале 2024 года расходы UBS Switzerland выросли почти наполовину до 1,27 млрд франков.

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