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Грузинский миллиардер угрожает подать в суд на банк Julius Bär

Миллиардер Бидзина Иванишвили переключился на швейцарский частный банк Julius Bär, обвинив его в политическом шантаже.
Миллиардер Бидзина Иванишвили переключился на швейцарский частный банк Julius Bär, обвинив его в политическом шантаже. Keystone-SDA

После длительной борьбы с ныне покойным банком Credit Suisse миллиардер Бидзина Иванишвили переключился на швейцарский частный банк Julius Bär, обвинив его в политическом шантаже.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта» заявил о намерении подать иск против швейцарского частного банка Julius Bär. Адвокаты политика утверждают, что Julius Bär задерживал предоставление нужной информации и не спешил с выполнением денежных переводов. Согласно заявлению грузинской юридической фирмы Metric, опубликованному на этой неделе, значительная часть активов, которые Бидзине Иванишвили удалось вернуть себе после судебных разбирательств с Credit Suisse, была переведена в Julius Bär.

По словам представителей Metric, в последние месяцы отношения между цюрихским банком и миллиардером значительно ухудшились. Адвокаты Б. Иванишвили обвиняют банк Julius Bär в сокрытии информации о состоянии счетов политика и экс-премьера Грузии (эту должность он занимал с 2011 по 2012 год). Банк также якобы угрожал разорвать деловые отношения с Б. Иванишвили из-за его статуса «политически значимого лица» (PEP).

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Bidzina Ivanishvili

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В ответ на запрос агентства AWP банк Julius Bär отказался комментировать ситуацию. «Мы в принципе не обсуждаем предполагаемые или реальные дела наших клиентов», — заявила представитель банка. В то же время онлайн-портал Tippinpoint сообщил о том, что вероятность судебного иска грузинского политика против швейцарского банка весьма высока. По информации компании Metric, после того как несколько хедж-фондов не выполнили своих обязательств перед Иванишвили по погашению своих долгов, банк не предпринял необходимых действий. Бидзина Иванишвили подозревает, что банк действовал ему во вред, координируя свои шаги с этими фондами.

В декабре 2024 года банк, как утверждается, пригрозил закрыть счета Б. Иванишвили из-за его статуса «политически значимого лица». Также Julius Bär якобы неверно интерпретировал антироссийские санкции США, утверждая, что миллиардер и его семья подпадают под их действие. Напомним, что Бидзина Иванишвили в течение десяти лет в разных юрисдикциях по всему миру судился с банком Credit Suisse. Миллиардер, сделавший после распада СССР свое состояние в России в области металлургии, был клиентом некоего финансового консультанта от банка Credit Suisse в Женеве.

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Как сообщается, этот консультант незаконно присвоил себе средства грузинского политика, которыми он должен был управлять. В 2018 году финансист был приговорен к пяти годам тюрьмы, но в 2020 году он покончил с собой. Тем временем Credit Suisse, который теперь принадлежит банку UBS, был вынужден в 2023 году по решению суда Бермудских островов выплатить Б. Иванишвили 600 миллионов долларов. Суд в Сингапуре обязал выплатить миллиардеру ещё 740 млн. По словам компании Metric, дела, все еще рассматриваемые в Швейцарии, должны позволить Иванишвили вернуть теперь и средства, которые не вошли в судебные решения судов в Сингапуре и на Бермудах.

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Бидзина Иванишвили, продавший все активы в России в 2011 году, сделал потом карьеру в грузинской политике, создав коалицию «Грузинская мечта». По спорным итогам парламентских выборов в октябре 2024 года эта коалиция объявила себя их победителем. Несмотря на то, что Бидзина Иванишвили не занимает официальных государственных должностей, он уже много лет считается фактическим лидером Грузии. Установив практику «неформального правления в ручном режиме», он сам выбирает и назначает министров. Его курс направлен в сторону России, он выступает против европейской интеграции Грузии и отказывается вводить санкции против России по причине ее агрессии против Украины.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, выверена и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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