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«Роль Швейцарии в качестве финансового центра связана с рисками»

Уходящий в конце сентября 2024 года в отставку нынешний глава швейцарского Центробанка Томас Йордан высказался в пользу того, чтобы и в будущем Швейцария оставалась ведущей международной финансовой площадкой.
Уходящий в конце сентября 2024 года в отставку нынешний глава швейцарского Центробанка Томас Йордан высказался в пользу того, чтобы и в будущем Швейцария оставалась ведущей международной финансовой площадкой. Keystone-SDA

Глава швейцарского Центробанка Томас Йордан высказался в пользу того, чтобы и в будущем Швейцария оставалась ведущей международной финансовой площадкой. Но при этом, по его словам, необходимо будет свыкнуться с мыслью, что такая роль и достижение такой цели связаны с рисками, с которыми обычно сталкиваются все системно значимые и глобально действующие кредитно-финансовые институты.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В интервью газете Neue Zürcher Zeitung в субботу 7 сентября 2024 года Томас Йордан подчеркнул, что в Швейцарии ЦБ не дает гарантий выживания ни одному банковскому учреждению, однако ему «необходимо создавать такие рамочные условия, которые позволяли бы любому коммерческому банку даже находясь в Швейцарии работать на международном уровне».

Сейчас же главный вызов, с которым сталкивается Центробанк, «состоит в том, чтобы определить для банка UBS общий пакет плановых корректировок. Этот пакет призван снизить риски и позволить ему успешно работать по всему миру из Швейцарии. Улучшения необходимы прежде всего в сфере собственного капитала банка. Национальный банк Швейцарии вполне поддерживает все соответствующие меры, уже предложенные Федеральным советом (кабмином)».

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Томас Йордан также высказался против предложения возложить на ЦБ страны функции банковского надзора — или уж причины и мотивы такого решения должны были бы тогда быть очень весомыми. «Независимость ЦБ — это огромный по важности фактор. А если бы ЦБ начал отвечать за банковский надзор, то это увеличило бы риск политизации всей этой сферы и потери Центробанком своей независимости, что могло бы в долгосрочной перспективе негативно сказаться на денежно-кредитной политике».

По словам президента Центробанка Швейцарии, сравнительно низкая инфляция в Швейцарии лишний раз доказывает, насколько важна независимая монетарная политика. Решая задачи обеспечения ценовой стабильности в стране, ЦБ поддерживает сферу политики, избавляя ее от необходимости отвлекаться на такого рода вопросы и создавая для неё оптимальные рамочные условия, позволяющие депутатам и политикам заниматься своими непосредственными задачами.

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Томас Йордан уйдет в отставку в конце сентября, ЦБ он возглавлял с 2012 года, а всего он проработал в Национальном банке более 27 лет. Его преемником станет нынешний заместитель председателя ШНБ Мартин Шлегель, который после своего назначения на должность главы ЦБ в конце июня заявил, что намерен и дальше в приоритетном порядке решать задачи по обеспечению в стране ценовой стабильности.

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