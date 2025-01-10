Швейцария привлекательна для легких на подъём миллионеров

Переехав в Швейцарию, сотни богатых иностранцев рассчитывают избежать неблагоприятных налогов и токсичных политических режимов. Keystone / Christian Beutler

Самого богатого жителя Швейцарии зовут Жерар Вертхаймер. Это французский бизнесмен, который в своё время поселился в Женеве. Ожидалось, до конца 2024 года примеру совладельца люксового бренда Chanel последуют еще десятки и сотни мультимиллионеров, легких на подъем и готовых выбрать себе на жительство Швейцарию, эту «глобальную деревню». Но почему?

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По данным специализирующейся на проблемах релокации компании Henley & Partners геополитические и социальные потрясения стали в последнее время основными мотивами, побуждающими состоятельных миллионеров бежать из своих родных стран в поисках покоя и воли в более благоприятные регионы мира.

По прогнозам Henley & Partners до конца 2024 года в Швейцарию приедут по меньшей мере 1 500 лиц с состоянием от одного миллиона долларов в эквиваленте. А всего по итогам завершающегося года свою «прописку» сменят по всему миру 128 000 миллионеров. Таковы, по меньшей мере, данные отчета Henley Private Wealth Report 2024. Одни покинут свои родные края из-за военно-политических конфликтов или деспотичных режимов, другие — из-за санкций, а третьи — просто в поисках менее обременительного налогового режима.

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«Любой человек, накопивший какие-то активы, захочет сохранить их для себя и своей семьи. Безопасность (активов) является, поэтому, решающим фактором. В эпоху политической напряженности Швейцария представляется многим оазисом стабильности». Таково мнение швейцарского финансового эксперта Эрика Саразина (Eric Sarasin), выраженное им в недавно интервью газете NZZ am Sonntag.

Не нуждается в рекламе

И в самом деле, по данным компании Henley & Partners, никогда еще столько мультимиллионеров не сидели на чемоданах в ожидании отъезда, как в 2024 году. Швейцария, являющаяся крупнейшим в мире оффшорным центром доверительного управления личными состояниями, давно уже не нуждается в рекламе для тех, кто хотел бы обрести себе надежное пристанище. В то время как в этом мире бушующем мирные перспективы становятся все более призрачными, Швейцария предлагает (тем, кто может себе это позволить) стабильные политические и экономические рамочные условия, здоровую экологию, возможность жить инкогнито, щедрые налоговые льготы, включая так называемый «режим порасходного налогообложения».

Внешний контент

На протяжении последних десятилетий в Швейцарии оседали рок-звезды, спортсмены, успешные предприниматели, писатели и другие состоятельные иностранцы. От Владимира Набокова до Джонни Холидея: кантоны Швейцарии, отвечающие в стране за миграционный режим, буквально из кожи вон лезут, чтобы заманить к себе тех, кто готов обменять свои налоги на счастье жить в тишине и довольстве. Самые актуальные данные касаются событий двухлетней давности: тогда десятки богатейших норвежцев решили переехать в Швейцарию, с тем чтобы избежать негативных (для себя) последствий, возникших после ужесточения национального налогового режима.

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После проявления схожих тенденций в Великобритании многие состоятельные подданные британской короны также подумывают о переезде в Швейцарию. Нидерланды и Франция давно уже наблюдают за оттоком своих самых состоятельных граждан за рубеж, обсуждая разные сравнительно честные способы отъема еще больших налоговых сумм у своих бывших жителей. Банк UBS прогнозирует сокращение числа миллионеров, живущих на туманном Альбионе, на 17% уже к 2028 году. «Каждую неделю мы получаем [от богатых людей из Великобритании] все больше и больше запросов [с просьбой предоставить данные об условиях релокации в кантон Цюрих], в любом случае [сейчас число таких запросов] гораздо больше, чем в прошлом 2023 году».

Город Цюрих. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Об этом заявил в сентябре 2024 года в интервью Financial Times Штефан Пиллер (Stefan Piller), глава отдела налогов и права цюрихского офиса консалтинговой компании BDO. И это при том, что чем дальше, тем во все большей степени Швейцария сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других стран, также делающих ставку на привлечение в свои юрисдикции состоятельных налогоплательщиков (см. график). Так, Объединенные Арабские Эмираты стали в последнее время настоящим магнитом для богатых россиян и индийцев, а Сингапур и Австралия активно привлекают к себе азиатских миллионеров.

Слишком щедра?

В Европе этим же путем отправились Португалия и Италия: адаптировав свои налоговые режимы, они тоже надеются привлечь новых состоятельных жителей, соблазняя их морем, солнцем, мягким климатом, богатой культурой и расслабленным образом жизни. Швейцария по-прежнему считается привлекательной локацией для богатых людей, но в плане налоговых послаблений она уже не так щедра, как раньше. Финансовый кризис 2007/2008 годов заставил правительство Швейцарии ужесточить правила, регулирующие предоставление специальных «порасходных налоговых режимов», а некоторые кантоны, например Цюрих, вообще проголосовали за полный запрет этой практики.

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Да и в любом случае такой особый налоговый статус запрещает бенефициарам получать доходы от деятельности за рубежами Швейцарии, что может быть и не проблема для пенсионеров, но для действующих предпринимателей такой режим не подходит. Впрочем, есть мнение, что Швейцария по-прежнему «слишком щедра к богатым». В начале 2024 года швейцарские комсомольцы (молодежное крыло левой Социал-демократической партии) выступили с народной законодательной инициативой, призывающей обложить сверхбогатых людей 50-процентным налогом на наследство, а полученные таким образом деньги инвестировать в меры по защите климата. Противники этой инициативы указывают, что прими ее народ на референдуме, и на репутации Швейцарии в качестве привлекательной для иностранцев «спокойной гавани» можно будет окончательно ставить крест.

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Англоязычный оригинал отредактировал Рето Гизи фон Вартбург, русскоязычная оригинальная версия подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.