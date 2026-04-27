После аварии на ЧАЭС содержание цезия в Тичино сократилось вдвое
В результате аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сильнее всего в Швейцарии пострадали кантоны Тичино, Санкт-Галлен и Тургау. В италоязычном кантоне Тичино с тех пор содержание цезия в окружающей среде сократилось более чем наполовину.
Как пояснили 23 апреля на пресс-конференции в Беллинцоне ответственные специалисты, это произошло прежде всего за счёт физического распада цезия. Третьего мая 1986 года в Тичино начались сильные дожди, из-за которых радиоактивные вещества стали оседать на землю.
Об этом сообщила Кристина Поретти (Cristina Poretti), которая отвечает за национальную систему отбора проб и измерений для Национального центра мониторинга и оповещения (Nationale Alarmzentrale) в составе Федерального ведомства гражданской обороны Швейцарии (Bundesamt für Bevölkerungsschutz).
Эти вещества попали сюда из радиоактивного облака, которое после аварии на реакторе распространилось над Европой. Там, где шёл дождь, частицы оседали на землю. Как пояснила Кристина Поретти, тогда в Тичино сразу после аварии радиоактивные следы были обнаружены более чем в 5 000 проб молока, мяса, фруктов и рыбы.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
