Сбалансированный рацион снижает риск онкологии
Питание, сочетающее заботу о здоровье человека с ответственным отношением к природе и природным ресурсам, способно снижать риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Швейцарии, Германии, Австрии и Великобритании на основе обзорного анализа данных более чем двух миллионов человек.
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Во всём мире концепция «устойчивого питания» (нем. Nachhaltige Ernährung, англ. sustainable nutrition) всё чаще рассматривается как ключевая стратегия в сфере профилактики неинфекционных заболеваний и укрепления общественного здоровья. Современные нездоровые пищевые привычки признаны одним из факторов, способствующих увеличению заболеваемости раком.
При этом определённые формы агропромышленного производства усугубляют и ещё и экологические риски. Концепция устойчивого питания объединяет принципы сбалансированного рациона, экологической ответственности и социальной справедливости в рамках производства и потребления продуктов. Она делает ставку на употребление растительной пищи, сокращение объемов глубоко переработанных продуктов и на минимизацию пищевых отходов.
«Поэтому-то изучение взаимосвязи между устойчивым питанием и онкологическими заболеваниями и имеет принципиальное значение», — подчёркивают Марина Каспер (Marina Kasper) из Института эпидемиологии Университета Регенсбурга (Германия) и её соавторы, включая Сабине Рорманн (Sabine Rohrmann) из Цюрихского университета.
В опубликованном в журнале eClinicalMedicine систематическом обзоре были проанализированы 19 показателей воздействия устойчивого питания на развитие рака. Материал охватывает 17 эпидемиологических исследований, проведённых в разных странах мира в период с 1983 по 2022 год, с совокупной выборкой около 2,2 миллиона человек.
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Результаты оказались «статистически значимыми»: соблюдение принципов устойчивого питания снижает риск онкологических заболеваний на 7% и смертность от рака на 12%. Эти данные, по мнению авторов исследования, доказывают двойную пользу такой модели — как для здоровья человека, так и для окружающей среды.
В то же время исследователи указывают на необходимость дальнейшей стандартизации подходов в данной области. Включённые в обзор исследования заметно различаются по структуре, критериям отбора и показателям оценки пищевого поведения, что затрудняет их прямое сравнение.
По оценке международного экспертного комитета при журнале The Lancet, в 2024 году глобальная заболеваемость раком, связанная с питанием, увеличилась на 8 %. В промышленно развитых странах Запада до 20 % смертей от онкологических заболеваний напрямую связаны с характером питания — прежде всего с недостаточным потреблением растительной пищи.
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