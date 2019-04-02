Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 12:11

Площадь Парадеплац в центре Цюриха, крупнейшая в Швейцарии «финансовая площадка». (© Keystone / Gaetan Bally)

Почему Швейцария богата? Потому, что она сидит на мешках с золотом? Ничего подобного. Значение финансового сектора Швейцарии в рамках экономики продолжает снижаться: в 2018 году она внесла только 9,1% или 62,8 млрд швейцарских франков в общий ВВП страны, тогда как десять лет назад этот показатель достигал 11,1% или 67 млрд франков.

Такие цифры приводятся в отчете, опубликованном в понедельник Государственным секретариатом по международным финансовым вопросам (Staatssekretariat für internationale Finanzfragen — SIFВнешняя ссылка, автономное подразделение Минфина страны). В этом документа также говорится, что число рабочих мест в финансовом секторе страны сократилось за рассматриваемый период с 211 939 до 204 265. В общей структуре экономики Швейцарии доля работников финансового сектора за последние десять лет также несколько снизилась с 5,9% до 5,2%.

Разумеется, финансовый сектор продолжает оставаться важнейшим источником государственных доходов и благосостояния страны. Так, в 2016 году налоговые поступления в федеральный бюджет за счет выплат, осуществляемых финансовыми компаниями и их сотрудниками, составили 6,5 млрд швейцарских франков (или 7,5% от общего объема) по сравнению с 5,8 млрд швейцарских франков в 2012 году.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот

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