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ВВС Швейцарии будут учиться взлетать с автобана

ВВС Швейцарии будут учиться взлетать с автобана
ВВС Швейцарии будут учиться взлетать с автобана KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Военно-воздушные силы Швейцарии проведут 5 июня 2024 года тестовые взлеты и посадки с использованием участков скоростных автомагистралей. 

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Военно-воздушные силы Швейцарии проведут 5 июня 2024 года тестовые взлеты и посадки с использованием участков скоростных автомагистралей, в частности, с этой целью будет задействован участок автобана А1 между городами Пайерн и Аванш в кантоне Во.

В учениях будут применяться устарелые истребители типа F/A-18. Этот участок автострады будет закрыт на 36 часов, тренировочная зона будет оцеплена. Это подтвердили власти Швейцарии в четверг на прошлой неделе 23 мая 2024 года. Мест для праздной публики не предусмотрено.

Цель такого рода учений: проверить, смогут ли пилоты швейцарских ВВС взлетать и садиться не с регулярных аэродромов, а с таких импровизированных взлетно-посадочных полос. Одна из причин проведения учений – резкое ухудшение ситуации в области безопасности в Европе из-за российской агрессии против Украины.

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Превращение автобана во взлетно-посадочную полосу предусматривает демонтаж центрального разделительного барьера, поэтому эти учения станут еще и испытанием для швейцарских дорожных служб. Как указал официальный представитель Вооруженных сил страны, подобные испытания в последний раз проводились уже довольно давно, во времена холодной войны.

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