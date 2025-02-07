Гуманитарная помощь Швейцарии в эпоху глобальных потрясений

Швейцария, как и другие развитые страны вынуждена сокращать бюджет, выделенный на гуманитарную помощь и помощь развитию: пересматривать приоритеты её заставляет агрессия России против Украины.

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Швейцария, как и другие развитые страны вынуждена будет в обозримом будущем не только сокращать бюджет, выделенный на гуманитарную помощь и помощь развитию, но и в целом пересматривать свои приоритеты в этой сфере. Сделать это её заставляет агрессия России против Украины — и это после почти шести десятков лет пребывания в статусе одного из крупнейших международных доноров.

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Полномасштабное военное вторжение России в Украину, начавшееся в феврале 2022 года, стало фактором, оказавшим значительное влияние на приоритеты и бюджеты Швейцарии в области оказания помощи иностранным государствам, причем речь идет как о гуманитарной «скорой помощи», так и о долгосрочных и «долгоиграющих» проектах в области так называемой «помощи развитию».

На фоне раскручивающейся в Западной и Центральной Европе гонки вооружений швейцарский федеральный парламент принял решение значительно увеличить военные ассигнования — за счет как помощи зарубежным странам, так и других статей федеральных расходов.

В результате на период с 2025 по 2028 год бюджет так называемого «международного сотрудничества», включающий в себя как долгосрочную помощь в целях развития беднейших стран мира, так и скорую гуманитарную помощь, составит 11,12 млрд швейцарских франков или 12,21 млрд долларов США, что на 151 млн франков меньше, чем запрашивало правительство, и меньше, чем страна потратила за предыдущий отчетный период с 2021 по 2024 год.

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На помощь Украине Швейцария сейчас тратит гораздо больше, чем на помощь любой другой стране-партнёру. В период с 2022 по 2024 год правительство страны финансировало экстренную помощь Украине за счет дополнительных кредитов, одобрявшихся предварительно парламентом. Теперь же кабмин принял решение выделить Украине 1,5 млрд швейцарских франков, то есть более 13% всех средств, выделенных на помощь иностранным государствам на период с 2025 по 2028 год.

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В связи с этим правительство Швейцарии заявляет, что поддержка и восстановление Украины, которая с 1999 года официально является «приоритетной страной», имеет для Швейцарии «стратегическое значение». При этом помимо материальной помощи Швейцария активно оказывает Украине дипломатическую и организационную помощь: за период с начала российской агрессии она уже организовала несколько международных конференций и саммитов по Украине.

В июле 2022 года в кантоне Тичино прошла конференция, посвященная послевоенному восстановлению страны, задавшая тон всем последующим подобным встречам, направленным на поддержку реконструкции и развития Украины, в июне 2024 года на горе Бюргеншток в центре Швейцарии прошел «Саммит Мира» по Украине, организованный на основе тесного партнерства Берна и Киева. Организации и группы по оказанию гуманитарной помощи, однако, критикуют перераспределение имеющихся средств и перенаправление бюджетных финансовых потоков правительством на иные приоритетные сферы.

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Особенно критикуется намерение направить часть этих средств в распоряжение частного бизнеса. Такой подход в целом стал новым словом в правительственной «зарубежной помощи», и не только на украинском направлении. Швейцария в целом теперь хочет значительный сегмент «помощи развитию» отдать на «аутсорсинг» экономическим кругам, заинтересовав их участвовать в этой помощи путем предоставления им выгодных промышленных и финансово-кредитных преференций при желании выйти на рынки стран-партнеров Швейцарии.

Шумперли Юносян (Schümperli Younossian), глава Женевской Федерации Сотрудничества (Fédération Genevoise de Coopération / Geneva federation for cooperation and development / FGC), говорит, что, вместо того чтобы отдать приоритет развивающимся странам, как это и предусмотрено федеральным законодательством, кабмин сокращает помощь беднейшим слоям населения, с тем чтобы финансировать гипотетическое восстановление Украины — в интересах швейцарских бизнес-компаний.

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В условиях грядущих сокращений бюджетных расходов вообще и расходов на помощь иностранных государств в частности ранее намеченная Швейцарией цель, довести гуманитарную помощь и помощь развитию до показателя в 0,7% ВВП, останется, как видно вне досягаемости. В 2023 году Швейцария выделяла на эти цели, правда, ненамного меньше, целых 0,6% от ВВП. При этом расходы на оборону к 2032 году должны достигнуть 1% от ВВП, в 2024 году этот показатель составил 0,74% от ВВП.

Швейцария, однако, тут не исключение. Лишь немногие страны достигли или превысили целевой показатель гуманитарного помощи и помощи развитию в 0,7% от ВВП. При этом некоторые из крупнейших мировых доноров, такие как Европейский союз, Германия и Франция, также перебрасывают миллиарды из сферы помощи развитию на поддержку Украины и на увеличения военных ассигнований.

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Многие НКО и эксперты предупреждают, что уменьшение масштабов швейцарской помощи геополитически важным регионам и странам, таким как Балканы, Йемен или Судан, может стать причиной дополнительного увеличения степени региональной нестабильности. В последние годы Швейцария переориентировала свою стратегию в области помощи развитию беднейших стран таким образом, чтобы эта помощь отвечала ее собственным внешнеэкономическим интересам и вносила вклад в снижение степени миграционного давления на страну из соответствующих регионов мира.

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Одновременно Швейцария теперь предпочитает поддерживать проекты, которые напрямик связаны с ее собственным опытом и собственным ноу-хау: например, в Бутане она поддерживает демократию и гражданское общество, а в Непале она продвигает современные технологии строительства мостов в горных районах. В итоге теперь помощь Швейцарии сосредоточена на четырех регионах: Африка к югу от Сахары, Азия, Восточная Европа, Ближний Восток и Северная Африка. В 2024 году она официально прекратила двустороннюю помощь на «цели развития» в Латинской Америке и Карибском бассейне.

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Как говорит МИД Швейцарии в лице Дирекции по сотрудничеству и развитию DEZA страна должна в быстро меняющемся мире с его разнообразными кризисами сохранять надлежащую степень гибкости, делая ставку на инновационные технологии, в частности блокчейн. Именно инновации смогут дать ответ на вопрос, как сделать в будущем гуманитарную помощь и помощь развитию более эффективной. Со своей стороны Швейцария помогает, в частности, создать в Женеве Центр передового опыта Организации Объединенных Наций в области помощи развитию (United Nations centre of excellence), который, как планируется, должен будет начать работу в 2026 году.

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